Wyniki wyborów samorządowych we Wrocławiu. Sutryk odrabia straty. Druga tura wisi na włosku

Godz. 23.05 Czy będzie druga tura wyborów we Wrocławiu? Mirosława Stachowiak-Różecka nie jest o tym przekonana, ale mówi - Czekam i jestem na to przygotowana.

Godz. 4.50 Po przeliczeniu wyników z sześciu pierwszych obwodowych komisji wyborczych, słabnie wynik Jacka Sutryka. To już 46 proc., co oznaczałoby drugą turę

Godz. 4.50 Pierwsze dane z komisji obwodowych wskazują na bardzo słaby wynik komitetu Rafała Dutkiewicza w wyborach do rady miejskiej. Ma on zaledwie nieco ponad 10 proc. poparcia wrocławian. Łeb w łeb idą za to Koalicja Obywatelska oraz Prawo i Sprawiedliwość. Próg wyborczy mogą przekroczyć także BBO Jerzego Michalaka oraz Bezpartyjny Wrocław.

Godz. 8.05 Ogromny chaos przy ogłaszaniu wyników głosowania we Wrocławiu. W szkole przy ulicy Gałczyńskiego działają trzy komisje obwodowe. Rodzice odprowadzają dzieci do szkoły i z ogromnym zainteresowaniem patrzą na wywieszane właśnie wyniki. A tutaj totalny bałagan. Protokoły poszczególnych komisji są pomieszane, jedna z nich ogłosiła tylko wyniki wyborów na prezydenta Wrocławia, w innej komisji dwa razy wywieszono wyniki do rady miejskiej, a brakuje sejmiku. Na protokołach są podpisy, ale brakuje pieczątek. Pytamy o braki - członkowie komisji bezradnie rozkładają ręce. Takie sceny rozgrywają się teraz w wielu komisjach we Wrocławiu.

Godz. 22.45

Po zakończeniu ciszy wyborczej stacje TVP, TVN i Polsat podały szacunkowe wyniki wyborów samorządowych oparte na badaniu exit poll. To między innymi na tej podstawie możemy dziś powiedzieć, że Jacek Sutryk wygrał wybory prezydenckie we Wrocławiu już w I turze. Jakim błędem obarczone jest to badanie? Konsultant IPSOS pytany o ile mogą się różnić wyniki oparte na badaniu exit poll od wyników rzeczywistych, stwierdził: „Chcielibyśmy, aby średnio to nie było więcej niż 3 punkty procentowe”. To oznacza, że wynik Jacka Sutryka 50,1 proc. może się jeszcze znacząco zmienić - waży się druga tura wyborów.

Godz. 22.38

Jacek Sutryk mimo pierwszych stonowanych wypowiedzi i przekonywaniu o tym, że nie jest jeszcze pewny zwycięstwa w I turze, na Twitterze pisze: Jesteście zmęczeni? Dla tych, którzy są mam złą wiadomość - nie mamy czasu na odpoczynek:) Od rana bierzemy się do roboty.

WYNIKI WYBORÓW SAMORZĄDOWYCH 2018 WE WROCŁAWIU

Godz. 22.27

Mirosława Stachowiak-Różecka komentowała głównie bardzo dobry wynik Prawa i Sprawiedliwości w sejmiku województwa: Okazuje się, że będziemy służyć Dolnoślązakom, i deklaruję, że zrobimy to najlepiej, jak potrafimy, bo jesteśmy dobrą drużyną, mamy dobry program i jesteśmy wiarygodni - powiedziała. Na temat swojego kiepskiego wyniku w wyborach na prezydenta Wrocław powiedziała: Na Wrocław też przyjdzie czas!

Godz. 22.18

Prawo i Sprawiedliwość wygrało na Dolnym Śląsku wybory do sejmiku województwa dolnośląskiego. Według pierwszych informacji PiS osiągnął poparcie na poziomie 32 proc. i wyprzedził Koalicję Obywatelską z wynikiem zbliżonym do 30 proc. głosów.

Godz. 22.00

W sztabie Prawa i Sprawiedliwości wciąż wierzą w nieco lepszy ostateczny wynik Mirosławy Stachowiak-Różeckiej i przede wszystkim w to, że kontrkandydat - Jacek Sutryk nie przekroczył 50 proc. poparcia. To będzie oczywiście oznaczało drugą turę wyborów we Wrocławiu.

Godz. 21.45

W sztabie wyborczym Prawa i Sprawiedliwości euforia po tym, gdy podano informację o zwycięstwie tej partii w sejmiku województwa dolnośląskiego. Według pierwszych informacji PiS miał tam osiągnąć nawet 32 proc. poparcie, podczas gdy Koalicja Obywatelska zdobyła 20 proc. głosów.

Godz. 21.32

Jacek Sutryk przyznaje reporterowi portalu GazetaWroclawska.pl, że nie jest jeszcze pewny zwycięstwa w pierwszej turze i ma w sobie dużo pokory. - Jestem socjologiem, wiem jak to jest z pierwszymi wynikami i nie czuję się jeszcze prezydentem. Czekam cierpliwie na potwierdzenie - komentuje Jacek Sutryk.

Godz. 21.19

Jacek Sutryk, gdy usłyszał wyniki wyborów we Wrocławiu od razu skomentował: Bardzo bym się cieszył, gdyby tak się to skończyło, bo skończył mi się urlop i mogę iść do pracy.

Godz. 21.13

Dawid Jackiewicz z Prawa i Sprawiedliwości tonuje nastroje i twierdzi, że z komentarzami trzeba poczekać do oficjalnych wyników podanych przez PKW. Przypomina jednocześnie świetny wynik Mirosławy Stachowiak-Różeckiej z ostatnich wyborów prezydenckich we Wrocławiu. Jego zdaniem również w tym roku druga tura wciąż nie jest wykluczona.

Godz. 21.05

Euforia w sztabie Koalicji Obywatelskiej! Zgromadzeni tam politycy są już pewni, że we Wrocławiu nie będzie drugiej tury wyborów, a jego wynik może być ostatecznie jeszcze lepszy niż wskazują na to sondażowe wyniki exit pool.

To na razie wstępne, sondażowe wyniki wyborów we Wrocławiu na podstawie badania exit poll, przeprowadzonego przez pracownię Ipsos przed wybranymi lokalami wyborczymi w mieście. Przeprowadzono je na zlecenie TVP, TVN i TV Polsat. Pierwsze oficjalne wyniki z poszczególnych komisji wyborczych będą znane nie wcześniej niż o północy.

Frekwencja na godz. 17 wyniosła na Dolnym Śląsku 41,65 (na godz. 17)

Wyniki wyborów samorządowych - dane z komisji wyborczych

Pierwsze cząstkowe wyniki z komisji wyborczych będą się pojawiały po północy. Wyniki wyborów we Wrocławiu będziemy prezentowali na żywo na GazetaWroclawska.pl - nasi dziennikarze przez całą noc będą odwiedzali obwodowe komisje wyborcze w całym mieście i na bieżąco przekazywali wyniki głosowania na prezydenta Wrocławia oraz wyniki wyborów do rady miejskiej. Wyniki te będziemy przez całą noc aktualizowali w naszym serwisie. Nad ranem podamy też prawdopodobne nazwiska nowych wrocławskich radnych.

Wyniki wyborów samorządowych - oficjalne wyniki PKW

Państwowa Komisja Wyborcza poda oficjalne wyniki wyborów dopiero wtedy, gdy policzone zostaną głosy z ostatniej komisji wyborczej. W praktyce może się to stać dopiero we wtorek wieczorem lub w środę rano. Wcześniej powinniśmy poznać oficjalne wyniki wyborów we Wrocławiu - Miejska Komisja Wyborcza poda je najpewniej w poniedziałek rano. Również w poniedziałek Wojewódzka Komisja Wyborcza powinna opublikować wyniki wyborów do Sejmiku Dolnego Śląska.