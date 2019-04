Wykrzykują emocje na fotografiach w Bramie Wrocławskiej (ZDJĘCIA)

- Wykrzyknik to znak graficzny składający się z pionowej kreski i kropki pod nią. Najczęściej ma na celu wyrażenie emocji. Możemy się z nim spotkać również w notacji szachowej gdzie oznacza dobre posunięcie. Dla nas Wykrzyknik jest też czymś więcej, znakiem zrzeszającym młodych artystów, chcących wykrzyczeć swoje emocje. WYSTAWA EKSKURS – projekt w którym, my jako twórcy, chcemy przekazać emocje, uczucia a także poglądy osobą myślącym podobnie, potrzebującym kontaktu ze sztuką. Skąd pomysł na nazwę? Ekskurs jest dodatkiem do dzieła, dygresją, czymś wyjaśniającym jego dodatkowe kwestie poza głównym tematem. Wbrew nazwie jesteśmy przeciwni wyjścia z założenia że „Koń jaki jest każdy widzi” i chcemy żeby nasi odbiorcy mogli znaleźć w naszej twórczości kawałek siebie, własne interpretacje i odczucia. W naszych projektach można dostrzec duży kontrast prac, które mimo to łączy podobne spojrzenie na świat i podejście do życia - opisują artyści fotograficznych prac, które można podziwiać w galerii.

Autorzy wystawy – Grupa WYKRZYKNIK.:

-Jagoda Osińska

-Mateusz Kubacki

-Kamil Jasiński

-Milena Chajec

-Sylwia Wasilik

-Julia Kielich

-Juliusz Olesiński

-Mateusz Dybek

-Magdalena Hunder

Podczas wernisażu odbyło się także losowanie wśród zwiedzających. Szczęśliwy numer wygrywał jedną z fotografii w dużym formacie z podpisem autora.