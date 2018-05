Jedna z najciekawszych premier maja. „Wyklucie” to pierwsza książka w ramach odnoszącej międzynarodowy sukces serii pochodzącego z Kanady pisarza Ezekiela Boone’a – i z pewnością lektura obowiązkowa dla wielbicieli klasycznego thrillera w nowatorskim ujęciu.

Peruwiańska dżungla. Indie. Chiny. Stany Zjednoczone. Na całym świecie pojawiają się punkty zapalne nadchodzącej katastrofy. Zdumieni naukowcy obserwują pojawienie się pradawnego gatunku pająka, przebudzonego po latach hibernacji, zdolnego do rozmnażania w zaskakująco szybkim tempie. Świat staje w obliczu zagłady. Najgorsze, że to dopiero początek. Zaczyna się koszmar, z którego nie można się przebudzić.Przeczytaj już teraz issuu.com/insignis/docs/eb_h_pl_issuu „Wyklucie” to thriller w najlepszym wydaniu – przerazi raczej zatrważającym realizmem niż wstrząsającymi opisami. Dołóżcie do tego przemyślaną fabułę, świetnie nakreślonych bohaterów i znakomite tempo w najlepszym stylu, dzięki któremu teoretycznie niewiele się dzieje, tymczasem wraz z kolejnymi stronami powieści wszystko jak po równi pochyłej prowadzi do katastrofy… Nie będzie zatem zaskoczeniem fakt, że prawa do ekranizacji powieści Ezekiela Boone’a zostały sprzedane na długo przed wydaniem książki.Premiera książki „Wyklucie” Ezekiela Boone’a: odbyła się 9 maja.Powieść ukazuje się nakładem wydawnictwa Insignis.