W czwartek, 19 lipca w McDonald’s już po raz drugi odbędzie się McDelivery Day. Tego dnia zamówienia powyżej 30 złotych (cena samych produktów, bez kosztów dowozu), składane poprzez aplikację Uber Eats będą premiowane wyjątkowym prezentem – parą oryginalnych skarpet z limitowanej serii opatrzonych wizerunkiem Big Maca lub frytek.

Podczas McDelivery Day restauracje McDonald’s w Warszawie, Krakowie, Poznaniu, Wrocławiu i Gdańsku, czyli w miastach, gdzie działa usługa McDelivery, obdarują swoich gości korzystających z usługi dostaw unikalnymi upominkami z limitowanej kolekcji, czyli oryginalnymi skarpetami z wizerunkiem Big Maca lub frytek McDonald’s. Będzie można je zdobyć tylko tego jednego dnia, od godz. 11:00 (a w wybranych restauracjach w Warszawie od godz. 9:00) do wyczerpania zapasów. Liczba gadżetów jest ograniczona.„McDonald’s, we współpracy z influencerami Olą Nowak i Ajgorem Ignacym, przygotował również konkurs, w którym do wygrania będzie jeszcze więcej gadżetów ze specjalnej, przygotowanej na ten dzień kolekcji. Do zgarnięcia kurtka jeansowa, torebka na pas „nerka”, zestaw pinów i bandana. Wszystkie opatrzone wizerunkami ulubionych produktów McDonald’s. Aby je zdobyć, należy zamówić McDelivery, zrobić kreatywne zdjęcie, a następnie opublikować je na swoim profilu z hashtagami #MamSmakaNaMaka #McDelivery #McDeliveryPL, oznaczając na nim profil @mamsmakanamaka, @ubereats_pl oraz @ola_nowak lub @ajgorignacy. 10 najlepszych zdjęć otrzyma zestaw: kurtka jeansowa, „nerka”, zestaw pinów, bandana, a 90 wyróżnionych – komplet: „nerka”, zestaw pinów i bandana.”- 1 lipca 2017 roku ruszyliśmy z ofertą zamawiania naszych produktów z dostawą w Warszawie. Już rok później oferta dostawy naszych produktów dostępna jest w pięciu miastach Polski. Dzięki McDelivery nasi goście nie muszą wychodzić z domu, biura lub imprezy, aby korzystać z McDonald’s. Możliwość zamawiania poprzez aplikację Uber Eats cieszy się ogromnym zainteresowaniem we wszystkich miastach, w których jest dostępna, dlatego planujemy rozszerzać tę usługę na kolejne miasta – mówi Anna Borys-Karwacka, dyrektor ds. korporacyjnych McDonald’s Polska.W lipcu 2017 roku sieć wprowadziła dowóz produktów w Warszawie. Kolejnymi miastami z usługą McDelivery były Poznań, Kraków i Wrocław. 24 maja 2018 roku do tego grona dołączył również Gdańsk. Zamówienia dostępne są w godzinach 11:00 – 23:00 (a w wybranych restauracjach w Warszawiew godzinach 9:00 – 23:00). Użytkownicy aplikacji mobilnej Uber Eats mogą korzystać z niemal całej oferty klasycznej i McCafé dostępnej w tych samych cenach, co w lokalach sieci, powiększonych jedynie o cenę usługi dowozu.Więcej informacji o McDelivery oraz o McDelivery Day (w tym regulamin akcji): https://mcdonalds.pl/mcdelivery/O McDeliveryMcDonald’s ma ponad 20-letnie doświadczenie w realizacji zamówień produktów z dostawą na najbardziej rozwiniętych rynkach Azji i Bliskiego Wschodu, jest jednym z liderów w tym segmencie branży gastronomicznej. Na świecie marka wykorzystuje różne modele biznesowe w zakresie McDelivery, współpracując z innymi partnerami. Zamawianie produktów z dostawą jest obecnie oferowane przez ponad 12 000 restauracji McDonald’s w 61 krajach.O McDonald’sMcDonald's jest światowym liderem branży gastronomicznej posiadającym ponad 37 000 lokali w blisko 120 krajach. 90 procent restauracji McDonald's na całym świecie jest prowadzona przez niezależnych lokalnych przedsiębiorców.O Uber EatsUber Eats korzysta z platformy cyfrowej i sieci współpracujących z nią dostawców, by w wygodnyi intuicyjny sposób umożliwić zamówienie posiłku z wybranej restauracji. Aplikacja Uber Eats jest już dostępna w ponad 200 miastach, na urządzeniach z systemem iOS i Android. Aby z niej skorzystać wystarczy ją pobrać i zalogować się, używając swoich danych do logowania w aplikacji Uber. Zamówieniez wyprzedzeniem umożliwia opcja „Zaplanuj zamówienie”.Zapraszamy na fanpage McDonald’s Polska https://www.facebook.com/McDonaldsPolska