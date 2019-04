AM

AM

AM

Szukasz sensu na jedną noc? A może seksu na całe życie? Polizwiązku z kilkoma fajnymi osobami? Stałej, monogamicznej relacji? Dalej nie możesz znaleźć miłości? A może była, ale się skończyła? Na Tinderze możesz znaleźć to wszystko, a nawet więcej. Asia Jędrusik korzystała z tej apki tak intensywnie, że momentami aż bolał ją kciuk od przewijania potencjalnych partnerów. I tylko raz umówiła się na randkę z fanem Breivika. Czytając jej przygody na przemian chce się płakać i wybucha się śmiechem. Nie zdziw się jednak, gdy w przezabawnie opisywanych przez nią randkach, odnajdziesz portrety osób przypominające twoich znajomych. 50 twarzy Tindera to fascynujący autobiograficzny reportaż o poszukiwaniu bliskości, seksu i sensu, praktyczny poradnik randkowania i obsługi relacji damsko-męskich. KONKURS! OPISZ: Jaka jest Twoja wymarzona randka. Miejsce? Okoliczności? A może konkretna osoba, z którą chciałabyś/chciałbyś spędzić ten czas? Spośród najciekawszych odpowiedzi Redakcja wyłoni dwóch zwycięzców. Odpowiedzi proszę przesyłać do piątku 3 maja na aleksandra.marcinkowska@gmail.com