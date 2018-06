(© Hubert Misiaczyk)

Kuratorem tegorocznej, 10. edycji WROsound jest EABS. Brzmi ekscytująco, prawda? Niedawno grali na Jazzie nad Odrą i zachwycili publiczność autorską interpretacją Krzysztofa Komedy.

Festiwal WROsound organizowany jest od dekady. Dziś sound prezentowany jest w kontekście muzyki z innych miast Polski i zagranicy. Wrocławskość tej edycji gwarantuje świetny zespół, kurator imprezy – EABS.

Jazzowy septet EABS wydał właśnie nową płytę. I muzykę z krążka „Slavic Spirit” usłyszymy prapremierowo podczas koncertu pierwszego wieczoru festiwalu.

Wrocławska grupa zagra z gościem specjalnym z Wielkiej Brytanii. Tenderlonious określany jest jako „przyszłość brytyjskiej sceny jazzowej”, jest flecistą, saksofonistą, producentem, didżejemi i założycielem wytwórni 22a. Na płycie „Slavic Spirit” zagrał gościnnie. – Zaprosiliśmy go do Świdnicy, gdzie graliśmy Komedię, a on jest wielkim fanem polskiego jazzu. I postanowiliśmy zaprosić go do studia, nagrał stronę B, nie dał sie wyprosić – śmieje sie Sebastian Jóźwiak, menedżer EABS. Z wytwórnią 22a Tenderlonious zagra materiał ze swojej premierowej płyty „The Shakedown”. – Będzie bardzo dużo premier – podkreśla Sebastian Jóźwiak. Kto jest ciekawy, co z Korei i Japonii przywiózł Naphta (Paweł Klimczak), powinien wybrać się na jego koncert, promujący płytę „Naphta And the Shamans”, na której znalazła się nie tylko elektronika, ale też afrykańskie rytmy.

Dwudniowa impreza zacznie się w piątek o godz. 16 na placu Społecznym. – Idea jest taka, by wszystko odbywało się w plenerze – mówi Jóźwiak i dodaje, że być może ktoś, zachęcony muzyką na placu Społecznym (tam będą bezpłatnie grać didżeje), przyjdzie do Impartu. Festiwal zakończy „Pejzaż”, nowy projekt Bartosza Kruczyńskiego.



Podwójny karnet na WROsound dla naszego Czytelnika ufundowała Nowa Papiernia. To miejsce przyjazne wszystkim, którzy lubią kulturalne wydarzenia. W zeszły weekend Nowa Papiernia była jednym z miejsc czytań Europejskiej Nocy Literatury – tu fragmenty "Dlaczego nie rozmawiam już z białymi o kolorze skóry" Reni Eddo-Lodge czytała Grażyna Wolszczak. Podczas niedawnego Dnia Trójkąta wszystkim chętnym pokazywał ją Szymon Maraszewski, wrocławski przewodnik – pasjonat Przedmieścia Oławskiego.

Żeby zdobyć karnet, trzeba odpowiedzieć na pytanie: Jaki tytuł nosi film Romana Polańskiego z 1958 roku, do którego muzykę napisał Krzysztof Komeda?

Odpowiedź proszę przesłać pod adres: malgorzata.matuszewska@gazeta.wroc.pl (czekam do godz. 17). Zwycięzca dostanie podwójny karnet na WROsound, o tym, gdzie odebrać wygraną, poinformujemy e-mailem.



WROsound, 15-16 czerwca, Impart, ul. Mazowiecka 17 i plac Społeczny

15 czerwca, piątek, godz. 16

Deep Sound of Wro: SR & friends

Naphta and the Shamans

EABS feat. Tenderlonious

67,5 minut projekt

Dennis Ayler

Reginald Omas Mamode IV

K-Hole Trax

16 czerwca, sobota, godz. 16

Rap Szalet

Tenderlonious & 22archestra

PRO8L3M

Mordor Muzik

DYYUNE

Baby Meelo

Pejzaż

Bilety dostępne w sprzedaży za pośrednictwem strony www.wrosound.com, www.strefakultury.pl, www.eventim.pl, w salonach Media Markt, Empik, Saturn oraz w kasie Impartu przy ul. Mazowieckiej 17.

Podwórko Impartu kosztuje 40-50 zł za dzień, karnet na oba dni 70-90 zł, na plac Społecznyu wstęp free. Imprezę organizuje Strefa Kultury Wrocław.



