Materiał promocyjny (© MJM Prestige)

Tiësto, Afrojack, Steve Aoki, Don Diablo i Zedd – to headlinerzy Music Power Explosion. Mamy dla Was 10 podwójnych biletów na to wydarzenie. Zagrajcie!

13 lipca na Stadionie Wrocław. Organizatorem wydarzenia jest agencja Pestige MJM we współpracy ze Strefą Kultury Wrocław.



JAK WYGRAĆ BILET? To proste!

Wystarczy, że napiszesz nam krótko, kogo weźmiesz ze sobą i dlaczego, a my nagrodzimy 10 autorów najciekawszych odpowiedzi. Wyślij SMS na nr 72355 (2,46 zł z VAT) o treści:

konkurs.POWER.TwojaOdpowiedź.TwójPseudonim

Zwycięzców powiadomimy SMS-em zwrotnym do 18.06.2018 r. do godz. 18.00. Bilety będą do odbioru osobistego w redakcji. Powodzenia!



