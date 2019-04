Wygłodzone, zaniedbane krowy, konie i psy są już w bezpiecznym miejscu [ZDJĘCIA]

W Boguszowie-Gorcach odebrano właścicielom kilkanaście zwierząt. Decyzję podjął wiceburmistrz Sebastian Drapała. Wyjaśnia, że zwierzęta były zaniedbane i wygłodzone. Miało to trwać od lat. W urzędzie już jakiś czas temu mieli zgłoszenia o zaniedbanych koniach, ale udało się dojść z właścicielami do porozumienia i sytuacja poprawiła się. Teraz dramatycznie miała wyglądać głównie opieka nad krowami. Między innymi 21 marca na terenie gospodarstwa cielna krowa utknęła w grzęzawisku. Była osłabiona, wydobyto ją i przewieziono do gospodarstwa zastępczego, ale ostatecznie padła.

Teraz akcja w dzielnicy Gorce, w której brali udział m.in. strażacy z OSP w Boguszowie i w Gorcach, policja (obawiano się agresywnego zachowania właścicieli zwierząt), inspekcja weterynaryjna oraz przedstawiciele urzędu miejskiego i Fundacji Na pomoc Zwierzętom, trwała aż 12 godzin. Odebrano 9 krów, 4 cielaki, 5 koni, 2 psy i króliki.

Sprawa ma teraz trafić do prokuratury.