Wydobądź swoje piękno

Pani Anito oferta gabinetów kosmetycznych i medycyny estetycznej jest ogromna, co sezon pojawiają się kolejne hity, co sezon pojawiają się kolejne obietnice niemal wiecznej młodości. Jak mądrze wybrać z tego oceanu możliwości?

Faktycznie medycyna estetyczna to bardzo prężnie rozwijająca się branża i łatwo się zagubić w gąszczu nowości. Oczywiście śledzę bacznie wszystkie nowinki i trzymam rękę na urodowym pulsie, ale w swoim gabinecie Anita Clinic stawiam na sprawdzone, wypróbowane i pewne metody, które gwarantują klientom spektakularne efekty. Jedną z moich ulubionych metod jest wykorzystanie lasera frakcyjnego. To niesamowite urządzenie pozwalające na uzyskanie efektów bliskich chirurgii plastycznej ale bez użycia skalpela i nieprzyjemnych komplikacji. Podczas zabiegu laser tworzy na skórze swoistą siateczkę mikrouszkodzeń otoczonych kolumnami zdrowej tkanki co pozwala na znakomite efekty przy znacznie szybszej rekonwalescencji niż w przypadku tradycyjnych laserów. Zabieg angażuje skórę do procesów autoregeneracji i wzmożonej produkcji kolagenu. Co ważne, zabiegi laserem frakcyjny ablacynym dają trwałe efekty odmładzania - skóra jest trwale i całkowicie zregenerowana na poziomie skóry właściwej. Laser frakcyjny ma szerokie spektrum zastosowań. Pomoże w odmładzaniu, wygładzaniu zmarszczek, usuwaniu blizn, leczeniu trądziku, przywracaniu jędrności, usuwaniu przebarwień. Co ważne fraksel może być stosowany zarówno na twarz jaki i inne części ciała. Możemy więc odmłodzić dekolt lub usunąć przebarwienia z dłoni.

Brzmi niemal idealnie! Czy są jakieś wady tego urządzenia?

Jak w przypadku każdego zabiegu są przeciwwskazania: ciąża, choroby skóry, opryszczka w dniu zabiegu, choroby nowotworowe. Zabiegi laserem frakcyjnym dają niesamowite efekty już po jednym zastosowaniu ale trzeba pamiętać, że 3-4 dni po zabiegu skóra jest widocznie zaczerwieniona lepiej jest więc nie planować wizyty bezpośrednio przed ważnym wydarzeniem i pomyśleć o ewentualnym mini urlopie. Odradzam też wykonywanie zabiegów laserem frakcyjnym w okresie letnim - ekspozycja skóry na słońce nie jest wskazana. Teraz jest najlepszy moment by rozpocząć przygodę z frakselem.

A co w przypadku kiedy chcemy mieć wspaniały efekt niemal od razu?

W takim przypadku polecam serdecznie wszystkie zabiegi oparte na wykorzystaniu kwasu hialuronowego. To niesamowita substancja, obecna naturalnie w ludzkim organizmie więc bezpieczna. Różne rodzaje kwasu dają różne efekty. Może on służyć do ekstremalnego nawilżania suchej, zwitoczałej skóry ale może również być używany jako wypełniacz. W Anita Clinic wykonuję sporo zabiegów wolumetrii czyli nieinwazyjnego modelowania owalu twarzy. Klientki go lubią i cenią ze względu na natychmiastowe i spektakularne efekty odmłodzenia, wygładzenia i wypełnienia zmarszczek. Warto dodać, że efekt jest bardzo naturalny. Mówimy tu o promiennym, świeżym wyglądzie jak po wspaniałym urlopie a nie o naciągniętej masce. Czasami wystarczy też praca na kawałku twarzy by uzyskać widoczny, pozytywny efekt. Również za pomocą kwasu hialuronowego mogę odświeżyć i zregenerować usta lub nieco je wymodelować i nadać jędrności.

Jakiś czas temu głośno było o wampirzym liftingu. Aktorki i celebrytki pokazywały swoje twarze pokryte krwią w mediach społecznościowych. Nie wyglądało to zachęcająco…

Wampirzy lifting to z pewnością chwytliwa nazwa dla zabiegu z wykorzystaniem osocza bogatopłytkowego, wykorzystywanego w medycynie od wielu lat. Osocze bogatopłytkowe pozyskuje się z własnej krwi pacjenta. Jest to autologiczny koncentrat płytek krwi, który jest w pełni akceptowany przez nasz organizm. Koncentrat płytek krwi zawiera liczne czynniki wzrostu, które wpływają dobroczynnie na proces tworzenia i regeneracji własnych komórek. Jego zaletą jest długotrwałe działanie, brak możliwości wywołania reakcji alergicznych, bezpieczeństwo użycia i wykonania zabiegu. 2-3 dni po zabiegu może utrzymywać się delikatny obrzęk ale efektami możemy cieszyć się nawet dwa lata. Jest to jeden z moich ulubionych zabiegów i polecam go wielu klientkom Anita Clinic i zapewniam, że ma niewiele wspólnego z Hrabią Dracula.

