Wybuch gazu w domu jednorodzinnym w Nowej Rudzie [ZDJĘCIA]

Słychać było tylko potężny huk i nie wiadomo było, co się stało - relacjonują mieszkańcy Nowej Rudy. Okazało się, że eksplodowała instalacja gazowa w samochodzie zaparkowanym w garażu przy ul. Sokolej w Nowej Rudzie. To Audi 80. Na miejsce przyjechało kilka wozów straży pożarnej. Na szczęście nie doszło do pożaru budynku i prawdopodobnie nie został on uszkodzony. Na miejscu pojawiła się karetka pogotowia. Załoga karetki badała najstarszą mieszkankę domku, która źle się poczuła. Nie ma informacji o ewentualnych rannych. Do wybuchu doszło tuż przed godz. 18. nie wiadomo, co go spowodowało. Za zdjęcia dziękujemy naszemu czytelnikowi, panu Ryszardowi.