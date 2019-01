WYBORY: Jak głosować, żeby nasz głos był ważny?

Ważne - na każdej karcie do głosowania zaznaczamy tylko jedno nazwisko.

- jaki znak mamy postawić na karcie do głosowania? W ramach zmian w ordynacji wyborczej wprowadzono nową definicję znaku „x”. Znak „x” to co najmniej dwie linie, które przecinają się w obrębie kratki. Co ważne, inne znaki dopisane na karcie do głosowania poza kratką nie będą miały wpływu na ważność głosu. Oznacza to, że np. jeśli jedna z kratek zostanie przy kandydacie całkowicie zamalowana, a znak X pojawi się w innej - głos będzie ważny. Do tej pory, jeśli na karcie do głosowania pojawiły się inne znaki niż „krzyżyk” obok nazwiska kandydata, głos uznawano za nieważny. Ważne jest jednak to, aby dwie linie przecinały się. Jeżeli tak nie będzie, to komisja uzna głos za nieważny.