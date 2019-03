Wszystko zaczęło się od pasji. Pasji do futbolu.

Bartosz i Łukasz to dwaj koledzy, którzy kilkanaście lat temu rozpoczęli swoją przygodę z podróżowaniem po świecie i robieniem tego, co do dziś sprawia im najwiekszą frajdę, czyli oglądaniem meczów piłkarskich. Bawili się, kibicowali, zwiedzali i...zbierali doświadczenie. Po jakimś czasie znajomi zapytali czy mogą się z nimi zabrać. Chętnych było coraz więcej, więc postanowili zająć się tym zawodowo. Dziś jako Footballaway mają na koncie zorganizowanie kilkuset grupowych wyjazdów na mecze w całej Europie. Rocznie jest to około 50 takich "wycieczek". Piłkarscy klienci z Polski najchętniej wybierają się na spotkania do: Anglii, Hiszpanii, Włoch, Niemiec, Holandii i Francji. Każda grupa ma swojego kordynatora, który odpowiada za całą logistykę wyjazdu. Oprowadza po miejscowych zabytkach, przybliża kulturę i oczywiście zabiera na mecz. - Turystyka stadionowa ma to do siebie, że stajesz się cześcią lokalnej grupy. Nawet ludzie, którzy nie lubią piłki nożnej, przyjeżdżają z tych wyjazdów i mówią "ale było fajnie" - przyznaje Bartosz Dąbkowski.