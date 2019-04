Wszystko, co musisz wiedzieć o wyborach do Parlamentu Europejskiego. Przeczytaj!

Wybory europejskie odbędą się między 23, a 26 maja 2019 roku, a w Polsce - w niedzielę 26 maja. Do głosowania będzie uprawnionych ponad 360 mln obywateli w całej Unii Europejskiej w tym ponad 30 mln w Polsce. Chociaż wraz z planowanym wyjściem Wielkiej Brytanii ze Wspólnoty, liczba posłów zmniejszy się, to Polska otrzyma jeden dodatkowy mandat i tym samym wybierzemy 52 posłów. Każdy z uprawnionych obywateli ma prawo do oddania głosu w lokalu okręgowej komisji wyborczej. Głosowanie może odbyć się osobiście, korespondencyjnie, jak i za pomocą upoważnionego pośrednika. Istniej możliwość głosowania poza miejscowością zamieszkania.

Terminy o których warto pamiętać, planując głosowanie w wyborach do Europarlamentu lub pacę w komisjach wyborczych:

do 26 kwietnia – trwa zgłaszanie kandydatów do składów obwodowych komisji wyborczych, a także zgłaszanie wniosków o utworzenie obwodów głosowania na polskich statkach morskich. Do tego dnia do wiadomości publicznej powinny też trafić informacje o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych i o lokalach przystosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych.

do 6 maja - powołanie przez komisarzy wyborczych obwodowych komisji wyborczych,

podanie do wiadomości publicznej informacji o numerach i granicach obwodów głosowania utworzonych za granicą oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych, a także sporządzenie spisów wyborców przez gminy.

od 5 maja 2019 r. do 13 maja - składanie przez żołnierzy pełniących zasadniczą lub okresową służbę wojskową oraz pełniących służbę w charakterze kandydatów na żołnierzy zawodowych lub odbywających ćwiczenia i przeszkolenie wojskowe, a także ratowników odbywających zasadniczą służbę wojskową w obronie cywilnej poza miejscem stałego zamieszkania oraz policjantów z jednostek skoszarowanych, funkcjonariuszy Służby Ochrony Państwa, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej oraz Służby Więziennej wniosków o dopisanie do wybranego przez nich spisu wyborców sporządzanego dla miejscowości, w której odbywają służbę.

do 13 maja - zgłaszanie komisarzowi wyborczemu przez wyborców niepełnosprawnych zamiaru głosowania korespondencyjnego w kraju, w tym przy pomocy nakładek na karty do głosowania w alfabecie Braille'a.

od 11 maja do 24 maja do godz. 24:00 – to czas na kampanię w mediach publicznych czyli nieodpłatne rozpowszechnianie audycji wyborczych w programach publicznych nadawców radiowych i telewizyjnych, przygotowanych przez komitety wyborcze.

do 16 maja - podanie przez okręgowe komisje wyborcze w formie obwieszczenia, informacji o zarejestrowanych listach kandydatów na posłów do Parlamentu Europejskiego.

do 17 maja - składanie wniosków o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania.

do 21 maja - składanie wniosków przez wyborców o dopisanie ich do spisu wyborców w wybranym przez siebie obwodzie głosowania na obszarze gminy właściwej ze względu na miejsce stałego zamieszkania

do 21 maja - składanie wniosków przez wyborców przebywających czasowo na obszarze gminy lub wyborców nigdzie niezamieszkałych o dopisanie do spisu wyborców

do 23 maja - zgłaszanie przez wyborców przebywających za granicą wniosków o wpisanie do spisu wyborców w obwodach głosowania utworzonych za granicą. Zgłaszanie przez wyborców przebywających na polskich statkach morskich wniosków o wpisanie do spisów wyborców w obwodach głosowania utworzonych na tych statkach.

24 maja o godz. 24:00 - zakończenie kampanii wyborczej i początek ciszy wyborczej.

25 maja - przekazanie przewodniczącym obwodowych komisji wyborczych spisów wyborców

26 maja - w godz. 7:00‑21:00 - głosowanie.

Warto też pamiętać, że nieodłącznym elementem umożliwiającym przystąpienie do wyborów jest ukończenie 18 roku życia oraz posiadanie aktualnego dowodu osobistego.