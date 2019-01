Wszystkich Świętych we Wrocławiu. Spore zmiany w komunikacji miejskiej [MAPY]

27-28 października (sobota - niedziela):

W godzinach 9:00 – 17:00 wszystkie kursy zostaną przedłużone w obu kierunkach od ulicy Świeradowskiej przez przystanek Bardzka (Cmentarz) do pętli na rondzie w Iwinach.

Pomiędzy godz. 9 a 17 wydłużone zostaną trasy linii 145 (od skrzyżowania al. Armii Krajowej i ul. Bardzkiej przez przystanek Bardzka-Cmentarz do pętli przy rondzie w Iwinach) oraz 146, które dojadą tam od ul. Świeradowskiej. Uruchomione zostaną także dodatkowe kursy autobusów linii 118 do pętli Wojnów. Autobusy będą jeździły co godzinę.

W trakcie najbliższego weekendu przystankiem stałym (zamiast na żądanie) będzie przystanek autobusowy Bardzka (Cmentarz).

Uruchomione zostaną także trzy dodatkowe linie E1 (Oporów - Osobowicka - Oporów), E2 (Krzyki - Osobowicka - Krzyki) i E8 (Gaj – Osobowicka – Gaj). Tramwaje będą kursowały od godz. 9 do 17 co 20 minut. Na cmentarze dojedziemy również specjalnymi liniami autobusowymi – 322 z Nowego Dworu na cmentarz Osobowicki i Kiełczowski (kursy od godz. 9 do 17 co 30 minut) oraz 334 z Brochowa na cmentarz przy ul. Bardzkiej i Grabiszyński (kursy od godz. 9 do 17 co 15 minut).

29-31 października (poniedziałek – środa):

Od godz. 9 do 17 autobusy linii 146 będą jeździły w wydłużonej relacji od ul. Świeradowskiej przez przystanek Bardzka (Cmentarz) do pętli na rondzie w Iwinach). Od godz. 9 do 14 autobusy linii 121 będą kursowały co 15 minut, a autobusy pospiesznej linii A przez cały dzień będą zatrzymywały się na przystanku Grabiszyńska (Cmentarz II). Z kolei autobusy linii 319 od godz. 9 do 14 będą kursowały na trasie Kamieńskiego (pętla) – Grabiszyńska (Cmentarz II). Przystankiem stałym (zamiast na żądanie) będzie przystanek autobusowy Bardzka (Cmentarz).

We wtorek i środę (30-31 października) na cmentarze dojedziemy także tramwajami specjalnej linii E1 (Oporów – Osobowicka – Oporów). Od godz. 9 do 14 tramwaje będą kursowały co 15 minut, a od godz. 14 do 17 co 12 minut.

Wszystkich Świętych (czwartek):

Pomiędzy godz. 8 a 20 wydłużone zostaną trasy linii 145 (od skrzyżowania al. Armii Krajowej i ul. Bardzkiej przez przystanek Bardzka-Cmentarz do pętli przy rondzie w Iwinach) oraz 146, które dojadą tam od ul. Świeradowskiej. Przez cmentarz Kiełczowski pojadą z kolei autobusy pospiesznej linii N. Uruchomione zostaną także dodatkowe kursy autobusów linii 118 do pętli Wojnów. Autobusy będą jeździły co godzinę.

We Wszystkich Świętych przystankiem stałym (zamiast na żądanie) będzie przystanek autobusowy Bardzka (Cmentarz). Z kolei przystanek „Kleczkowska” w kierunku Osobowic zostanie przeniesiony za skrzyżowanie z ul. Kleczkowską, przystanek autobusowy „most Osobowicki” zostanie przeniesiony na przystanek linii autobusowej 129.

Autobusy linii specjalnych kursujące w kierunku mostu Osobowickiego, na ul. Osobowickiej będą zatrzymywały się jedynie na przystanku przy bramie głównej cmentarza i przy moście Osobowickim. Autobusy linii specjalnych jeżdżące w kierunku mostu Milenijnego będą zatrzymywały się na wszystkich przystankach w ciągu ul. Osobowickiej.

Na ul. Grabiszyńskiej autobusy jadące w kierunku centrum będą zatrzymywały się na dodatkowym przystanku Grabiszyńska (cmentarz II), który znajdzie się przy peronie tramwajowym na wysokości drugiej bramy cmentarza.

Dzień Zaduszny (piątek):

Specjalne linie tramwajowe na Wszystkich Świętych

Linia E1

Oporów – pl. Legionów – Piłsudskiego – Podwale – pl. Jana Pawła II – most Sikorskiego – most Mieszczański – Dubois – Pomorska – pl. Staszica – Reymonta – most Osobowicki – Osobowicka - Osobowice (z powrotem tak samo)

Linia E2

Krzyki – Powstańców Śląskich – Świdnicka – pl. Teatralny – Widok – Szewska – Grodzka – most Pomorski - Pomorska – pl. Staszica – Reymonta – most Osobowicki – Osobowicka – Osobowice, a z powrotem przez Pomorską, Nowy Świat, Kazimierza Wielkiego, Widok, pl. Teatralny, Świdnicką i Powstańców Śląskich.

Linia E3

Sępolno – Mickiewicza – Paderewskiego – Różyckiego – most Szczytnicki – Grunwaldzka – Sienkiewicza – Piastowska – Nowowiejska – Jedności Narodowej – Słowiańska – Trzebnicka - pl. Powstańców Wlkp. - pl. Staszica – Reymonta – most Osobowicki – Osobowicka – Osobowice (z powrotem tak samo).

Linia E4

Kromera – Kromera – mosty Warszawskie - Jedności Narodowej – Poniatowskiego – Bema - pl. Bema – Drobnera – Dubois – Pomorska - pl. Staszica – Reymonta – most Osobowicki – Osobowicka – Osobowice (z powrotem tak samo).

Linia E5

Biskupin – Olszewskiego – Wróblewskiego – Wajdy - most Zwierzyniecki – Skłodowskiej Curie – Rondo Reagana – Szczytnicka – Wyszyńskiego – most Pokoju - pl. Społeczny – Oławska – pl. Dominikański – Kazimierza Wielkiego – Nowy Świat – most Pomorski - Pomorska – pl. Staszica – Reymonta – most Osobowicki – Osobowicka - Osobowice (z powrotem tak samo).

Linia E6

Sępolno – Mickiewicza – Paderewskiego – Różyckiego – most Szczytnicki – Grunwaldzka – Sienkiewicza – Wyszyńskiego – most Pokoju - pl. Społeczny – Oławska – pl. Dominikański – Kazimierza Wielkiego – Krupnicza – Sądowa - pl. Legionów – Grabiszyńska – Oporów (z powrotem tak samo).

Linia E7

Pilczyce – Lotnicza – Legnicka – pl. Jana Pawła II – Ruska – Kazimierza Wielkiego –

Krupnicza – Sądowa - pl. Legionów – Grabiszyńska – Grabiszyńska (Cmentarz) (z powrotem tak samo)

Linia E8

Gaj – Świeradowska - Bardzka – Hubska – Gliniana – Borowska – Peronowa – Kołłątaja – Skargi – pl. Dominikański – bł. Czesława - św. Katarzyny – Piaskowa – Grodzka – most Uniwersytecki – Dubois - Pomorska – pl. Staszica – Reymonta – most Osobowicki – Osobowicka – Osobowice (z powrotem przez pl. Staszica, most Pomorski, Kazimierza Wielkiego, Teatralną i Borowską).

Linia E9

Osobowice – Osobowicka – most Osobowicki – Reymonta – pl. Staszica – Pomorska – Dubois - Drobnera – pl. Bema – Sienkiewicza – Wyszyńskiego – most Pokoju – pl. Społeczny – Kujawska - pl. Wróblewskiego – Pułaskiego – Małachowskiego – Piłsudskiego - Powstańców Śląskich – Hallera – Grabiszyńska – Grabiszyńska (Cmentarz) (z powrotem tak samo).

Tramwaje będą kursowały od godz. 8 a 18 będą kursowały co 10 minut, a pomiędzy godz. 18 a 20 co 20 minut. Co 15 minut (godz. 8-18) i co 30 minut (godz. 18-20) będą kursowały też dodatkowe linie autobusowe: 301 (pl. Solidarności - Dworzec Nadodrze), 307 (Jerzmanowo – Nowy Dwór - Oporów), 322 (Nowy Dwór - Cmentarz Osobowicki - Kiełczowska Cmentarz), 334 (Brochów - Grabiszyńska Cmentarz II), 335 (Kozanów - Kiełczowska Cmentarz, Cmentarz Osobowicki), 336 (Grabiszyńska Cmentarz II – Kamieńskiego – Cmentarz Osobowicki) i 350 (Pawłowice Widawska - Kiełczowska Cmentarz).

Na cmentarze przy ul. Osobowickiej i Grabiszyńskiej dojedziemy także pociągami Przewozów Regionalnych i Kolei Dolnośląskich. Jadąc na cmentarz Osobowicki pociągiem do Rawicza, Leszna lub Poznania trzeba wysiąść na przystanku Wrocław Różanka. Jadąc na cmentarz Grabiszyński można wysiąść na przystanku Wrocław Grabiszyn (pociągi do Wałbrzycha i Jeleniej Góry). Posiadacze karty Urbancard mogą jeździć pociągami za darmo.