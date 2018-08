Koleje Dolnośląskie i Zamek Książ w Wałbrzychu podpisały porozumienie o na razie rocznej współpracy. Skorzystają na niej wszystkie osoby, które zdecydują się dotrzeć do Książa pociągami KD z dowolnego miejsca na Dolnym Śląsku.

W środę (1 sierpnia) podpisano porozumienie o współpracy pomiędzy Kolejami Dolnośląskimi i Zamkiem Książ w Wałbrzychu. Obowiązuje ono do końca lipca 2019 roku z możliwością jego przedłużenia. Porozumienie zakłada, że wszystkie osoby, które wybiorą się pociągami Kolei Dolnośląskich do Wałbrzycha, by zwiedzić zamek Książ, będą mogły skorzystać ze znacznych ulg.Cena biletu normalnego w obie strony pomiędzy stacjami Wrocław Główny i Wałbrzych Szczawienko wynosi obecnie 31,20 zł. Podpisana umowa zakłada także, że zniżka na podróż Kolejami Dolnośląskimi zostaje zwiększona do 50 proc. jeżeli wybierzemy się do zamku Książ na VI Dolnośląski Festiwal Tajemnic, który odbędzie się w dniach 11 i 12 sierpnia oraz na Festiwal Kwiatów i Sztuki. Ta druga impreza odbędzie się tradycyjnie w pierwszy, długi majowy weekend (2019 r.).