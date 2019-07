Wschodnia obwodnica Wrocławia - kiedy powstaną kolejne etapy?

Wschodnia obwodnica Wrocławia to jedna z kluczowych inwestycji drogowych w ostatnich latach w aglomeracji wrocławskiej. Pierwszy "odcinek" powstał już w 2007 roku. Od tego czasu powstały dwa kolejne etapy. Dwa odcinki, a właściwie trzy - trzeba jeszcze zbudować. W czwartek, 18 lipca podpisano umowę na realizację jednego z nich - od ronda w Żernikach Wrocławskich do skrzyżowania z ul. Grota-Roweckiego. Sprawdźcie szczegółowe informacje na temat tego odcinka. A także co dalej z dwoma pozostałymi fragmentami WOW.