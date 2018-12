Wschodnia obwodnica do Długołęki. Czekają na decyzję i zaczynają budowę [ZDJĘCIA]

9 lutego.2019 r. – to termin ostateczny, który budowlańcy z firmy Strabag wyznaczyli sobie jako uzyskanie ostatecznej decyzji - Zezwolenia na Realizację Inwestycji Drogowej. Niewykluczone, że ta decyzja będzie w ich rękach wcześniej. Prace - te które nie wymagają pozwolenia - już się zaczęły. Można nawet mówić o wbiciu pierwszej łopaty. Ale na razie robiono wyłącznie pomiary, oznaczanie granic działek i nasadzenia. Na właściwe prace budowlane trzeba poczekać do załatwienia formalności. Ich oficjalny termin zakończenia to listopad 2020 roku.

Przypomnijmy, że ten fragment wschodniej obwodnicy połączy Łany z dawną drogą krajową nr 98 (obecna droga wojewódzka Wrocław - Długołęka) w okolicach Mirkowa. Tutaj pojedziemy z obwodnicy w lewo - w stronę Wrocławia, w prawo - w stronę Długołęki lub prosto na łącznik Długołęka do autostradowej obwodnicy Wrocławia i drogi ekspresowej nr 8.

Cały ten odcinek będzie miał około 10 km długości. W ramach kontraktu zaprojektowane i wykonane zostaną skrzyżowania jedno i dwupoziomowe, drogi dojazdowe i serwisowe. Powstaną również dwa wiadukty nad liniami kolejowymi: nr 292 na odcinku Jelcz Miłoszyce – Wrocław Osobowice oraz nr 143 na odcinku Kalety – Kluczbork – Wrocław Mikołajów. Konsorcjum wybuduje mosty przez rzekę Widawę i Topór, wykona przepusty, drenaże i inne prace niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania systemu odwodnienia. Spółki z grupy Strabag zaprojektują również i zrealizują nową sieć energetyczną zasilającą, oświetleniową i sygnalizacyjną, a także przebudują istniejącą infrastrukturę podziemną i naziemną. Cała wartość inwestycji to około 85 mln złotych.

INTERAKTYWNA MAPA PRZEBIEGU OBWODNICY WSCHODNIEJ ŁANY - DŁUGOŁĘKA