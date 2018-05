(© Materiały prasowe)

Wrosound 2018. Tegoroczna, dziesiąta już edycja festiwalu Wrosound zorganizowana zostanie w Imparcie w połowie czerwca. Impreza rozpocznie się 15 czerwca i potrwa dwa dni.

WROSOUND 2018



W ramach festiwalu Wrosound zagrają: Rap Szalet, Deep Sound of Wro: Seb & friends, DYYU∩E, K-HOLE TRAX, Jean-Claude Thompson, Mordor Muzik, PRO8L3M, Tenderlonius & 22archestra, Baby Meelo, REGINALD OMAS MAMODE IV, Dennis Ayler, 67,5 minut projekt, Naphta and the Shamans i EABS feat. Tenderlonious.



Festiwal rozpocznie się 15 czerwca o godz. 16.00. Bilety na festiwal są w cenie od 40 do 70 złotych. Można je kupić w salonach Media Markt, Empik, Saturn oraz w kasie Impartu przy ul. Mazowieckiej 17.





