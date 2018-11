Wrocławskie szkoły i przedszkola wspólnie wyprodukują tlen! 30 listopada podzielą się zielenią z innymi.

Wspólne sadzenie roślin w ramach akcji #dzielsiezielenia ma na celu zachęcenie dzieci i ich najbliższych do zazieleniania swojego otoczenia i dbania o przyrodę. Zajęcia, w trakcie których będą „produkować tlen” zorganizowane zostaną według przygotowanego przez dotlenieni.org scenariusza, w którym znajdą się m.in. informacje: jak sadzić i dbać o rośliny, co potrzebują by rosły, oraz jaki mają wpływ na nasze życie. Zasadzoną 30 listopada zieleń będzie można zobaczyć na zdjęciach udostępnionych przez szkoły i przedszkola w mediach społecznościowych.

- Dbanie o środowisko i rośliny najlepiej kształtować już od najmłodszych lat. Stąd nasza akcja #dzielsiezielenia w szkołach i przedszkolach. Mamy nadzieje, że działania te staną się dla nich inspiracją do częstego sadzenia np. kwiatów w domu. Z drugiej strony będą ciekawymi zajęciami, które sprawią dzieciom wiele radości - mówi organizator akcji, Marek Kołkowski z dotlenieni.org.

Placówki, które 30 listopada wezmą udział w akcji #dzielsiezielenia otrzymają certyfikat „Producenta tlenu”. Informacje o tym, jak dołączyć do akcji dostępne są na www.dotlenieni.org/dla-szkol/.

Partnerami wydarzenia są: Departament Edukacji UM Wrocławia, Smart City Wrocław, Polski Związek Firm Developerskich, Agencja Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej.

Patronat medialny nad akcją #dzielsiezielenia objęła Gazeta Wrocławska i radio GRA.