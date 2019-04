Wrocławski Teatr Lalek zaprasza na KAZIO SPONGE TALK SHOW. Już w ten weekend

Kazio jak zwykle ma na te tematy swoje zdanie którym chętnie się podzieli.

Czym zapełnić koszyczek wielkanocny? Jak wygląda Wielkanoc w różnych częściach świata?

Co ma Bill Gates do śmigusa dyngusa? Kto nie lubi wiosny? Grillowanie - czy wiecie skąd się wzięło? To wszystko i więcej już w najbliższy weekend na przedostatnim odcinku.

WROCŁAWSKI TEATR LALEK

KAZIO SPONGE TALK SHOW | 16+

Odcinek 6: To już prawie koniec

13 i 14.04.2019 | 19:00

Bilety po 40 złotych

POMYSŁ, SCENARIUSZ i SCENOGRAFIA: Anna Makowska Kowalczyk, Grzegorz Mazoń

MUZYKA: Grzegorz Mazoń

TEKSTY PIOSENEK: Anna Makowska-Kowalczyk

OBSADA:

Kazio Sponge

Anna Makowska-Kowalczyk

Grzegorz Mazoń

