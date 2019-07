Wrocławski policjant prowadzi własne muzeum. Jakie? Zobacz zdjęcia

Miłość do lotnictwa ma we krwi. Ojciec wrocławskiego funkcjonariusza służył bowiem w 9. Pułku Lotnictwa Myśliwskiego w Zegrzu Pomorskim. Jednak syn nie wybrał stalowego munduru, a granatowy. Od 2001 roku służy bowiem w szeregach Policji, aktualnie na stanowisku kierownika Ogniwa Patrolowo-Interwencyjnego we wrocławskim Wydziale Prewencji i Patrolowym.

Pracę w policji dzieli jednak z inną działalnością. Od kilku miesięcy oficjalnie prowadzi Muzeum Foteli Katapultowych w Oleśnicy. W kwietniu otrzymał z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego potwierdzenie powołania placówki muzealnej. Aby zdobyć taką zgodę, musiał spełnić dość wyśrubowane warunki, które wymagały dużych nakładów pracy. Ale dla pasjonata taka praca, to była czysta przyjemność.

Muzeum jest jedyną w Polsce placówką z tak bogatym zbiorem foteli katapultowych, a eksponatów związanych z lotnictwem ma w swojej kolekcji jeszcze więcej. Wszystko zaczęło się od otrzymanego, w zamian za przysługę, fotela katapultowego KM-1, który wcześniej był elementem wyposażenia samolotu MiG-21 służącego w polskim lotnictwie wojskowym. Drugi fotel z kolekcji latał w samolocie I-22 Iryda. A potem, poszło już z górki…