Wrocławski Mordor rośnie jak na drożdżach [ZDJĘCIA]

W tej chwili we wrocławskim Mordorze stoi około 20 biurowców. Tuż obok jest Wrocławski Park Technologiczny, który skupia ponad 200 firm i Wrocławski Park Przemysłowy. Wkrótce dołączą do nich kolejne szklane domy.

Najwięcej osób znajdzie pracę w biurach Business Garden przy ul. Legnickiej - w sumie 10 tysięcy. To drugi etap inwestycji. W pierwszym, w miejscu dawnego Wzgórza Mikołajskiego powstały trzy budynki - każdy w kształcie litery „H”. Prace nad kolejnymi ruszyły w lipcu ubiegłego roku i potrwają do listopada przyszłego. Na skraju działki, niemal przy samej ul. Legnickiej rośnie sześć budynków - jeden 15-kondygnacyjny oraz pięć 7-kondygnacyjnych o łącznej powierzchni 79 tys. mkw. Każdy z nich będzie miał również po jednej kondygnacji podziemnej, na której znajdą się przeznaczone dla pracowników garaże. W sumie pomieszczą 962 auta. Na parkingach naziemnych przewidziano 153 miejsca. W pierwszym etapie oddano 600 miejsc parkingowych. Także w pierwszym etapie inwestycji na wewnętrznym dziedzińcu powstał ogród oraz boiska do koszykówki, siatkówki plażowej i gry w bule.

Na placu budowy trwają prace przy fasadach budynków oraz roboty instalacyjne. Wewnątrz rozpoczęły się już prace wykończeniowe. Deweloper - Vastint Poland - szacuje, że w kompleksie będzie pracować w sumie około 10 tysięcy osób. Już teraz podpisał umowę na wynajem biur, w których pomieszczą się biurka 6,5 tysiąca pracowników.

Tuż obok, po drugiej stronie nasypu kolejowego i peronów stacji Wrocław Mikołajów, trwa montaż szklanej fasady 10-kondygnacyjnego biurowca SQ Business Center. Budynek ma charakterystyczny kształt ekierki, ponieważ został wciśnięty na działce pomiędzy ul. Legnicką, Stacyjną a nasypem kolejowym, na której dawniej znajdowały się warsztaty i serwis samochodowy. Na ostatniej kondygnacji powstaje 80-metrowy, zielony taras. Budowa zakończy się w styczniu 2019 r.

Szklana fasada montowana jest także na biurowcu Carbon Tower przy skrzyżowaniu ul. Robotniczej i Fabrycznej. Budynek będzie najwyższy w okolicy i przynajmniej na razie - drugi pod tym względem w mieście. Po Sky Tower - rzecz jasna. Będzie miał 15 pięter i 55 metrów wysokości, a także 19 tys. metrów kwadratowych powierzchni biurowej. Na podziemnym parkingu jednocześnie będzie mogło zaparkować 377 samochodów.

A to nie wszystko. Na rozpoczęcie prac czekają biurowce - Pin Park przy skrzyżowaniu ul. Strzegomskiej i Przemkow-skiej, w którym ma się znaleźć nawet 52 tys. mkw powierzchni biurowej oraz biurowiec REC przy ul. Duńskiej. Projekty budynków zostały już zatwierdzone.

Gotowy jest już biurowiec Cu Office przy ul. Jaworskiej (na tyłach Business Garden) - pierwszy z dwóch. W miejscu, w którym stanie drugi trwają już prace ziemne i zbrojeniowe. Przyszli pracownicy będą mieli do dyspozycji 23 tys. mkw powierzchni biurowej oraz 500 miejsc parkingowych. W tym roku do użytku oddany został również Diamentum Office (9300 mkw) oraz biurowiec banku Santander - oba przy ul. Robotniczej.

Do blisko 25 tysięcy pracowników wrocławskiego Mordoru trzeba doliczyć studentów Wyższej Szkoły Bankowej i Dolnośląskiej Szkoły Wyższej, którzy w obrębie Mordoru uczą się, a także mieszkają - m.in. w otwartym we wrześniu przy ul. Robotniczej prywatnym akademiku sieci Student Depot.

Szklane biurowce o wymyślnych kształtach to jednak tylko jeden obraz okolic Strzegomskiej, Robotniczej i Muchoborskiej. Druga - znacznie mniej chlubna - to przystanek kolejowy Wrocław Mucho-bór, na który codziennie setki pracowników dojeżdżają do pracy w korporacjach Mordoru. Klepisko zamieniające się w błoto po opadach deszczu i wiaty pamiętające głęboki PRL - taki obraz widzą wysiadając z pociągów. Zmieni się to w ciągu najbliższego roku. Remont obejmie budowę wind na obu peronach. Pasażerowie zjadą nimi do nowego 55-metrowego tunelu. Obecne przejście zostanie zlikwidowane. Przystanek zyska też nową nawierzchnię z betonu, a jaśniej będzie za sprawą 29 ledowych lamp. Remont pochłonie 15,7 mln zł.