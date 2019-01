Wrocławska Kawiarenka Snu na pierwszych w historii targach snu

Na trwających trzy dni targach spotkali się eksperci od snu. Nie tylko zaprezentowali swoje innowacyjne technologie rewolucjonizujące podejście do odpoczynku, lecz także porozmawiali o potencjale, jaki – nomen omen – drzemie w snach. W gronie charyzmatycznych mówców znalazła się wrocławianka – Magdalena Filcek, która w tym roku otworzyła pierwszą na świecie Kawiarenkę Snu.

Kluczem jest integracja sensoryczna

To miejsce w samym centrum Wrocławia, do którego wchodzi się jak do innego świata. W Kawiarence Snu nie słychać zgiełku miasta. W tle sączy się melodia przeplatana śpiewem ptaków. W powietrzu unosi się zapach lasu. Pod stopami czuć miękką trawę. W delikatnie kołyszących się, zwisających z sufitu chustach można przyjąć wygodną pozycję i całkowicie się zapomnieć, oddając się regeneracyjnej, 20-minutowej drzemce. A po wszystkim skosztować odżywczego soku z brzozy – cennego źródła witamin i składników mineralnych. Rytmiczne bujanie się w przód i w tył przywodzi na myśl uczucie znane z najwcześniejszych lat życia – kołysania w ramionach mamy. Błogi stan to zasługa oddziaływania na wszystkie zmysły – tzw. integracji sensorycznej.

NASA wyznacza długość drzemki

To innowacyjne podejście do odpoczynku poparte licznymi badaniami. Według danych NASA to właśnie drzemka trwająca 15-20 minut jest tą, która najbardziej pobudza i wzmacnia czujność. To szczególnie ważne, aby nie trwała dłużej – będziemy wówczas czuli się rozdrażnieni i rozbici, zamiast wypocząć. Sen połączony z ukojeniem wszystkich zmysłów to prawdziwa bomba energetyczna. To właśnie dlatego coraz więcej firm zaczyna poważnie traktować drzemkę w pracy, widząc w niej potencjał wzmacniania kreatywności i efektywności pracowników. To ważne szczególnie dla osób zajmujących kierownicze stanowiska, podejmujących strategiczne decyzje. Właściwa koncentracja i wypoczęty umysł są kluczem do sukcesu. System Vinci Power Nap może być zatem pomocny dla zarządów firm, pracowników, lekarzy, chirurgów, nauczycieli, pilotów, itp.

Trzy dni wymiany doświadczeń

Sen, dotychczas nieco niedoceniany i zagłuszany litrami kawy i napojów energetyzujących, pojawia się w centrum zainteresowania rynku. To ogromny potencjał – zarówno dla pracodawców, jak i klientów indywidualnych. Targi SOMNEX w Londynie mają nagłośnić tę ideę i stać się forum wymiany wiedzy i doświadczeń.

– Cieszy mnie, że organizatorzy wydarzenia sami znaleźli Kawiarenkę Snu i zaproponowali mi udział w targach. W Londynie byłam jedyną przedstawicielką Polski. To też pokazuje, jak dużo jest jeszcze przed nami. Wciąż potrzebujemy odkrywać potencjał snu. Niemniej jednak Polacy coraz częściej dostrzegają pozytywne aspekty drzemki, są już pierwsze firmy z okolic Rynku, które zakupiły miesięczne abonamenty na drzemkę i z niej systematycznie korzystają – opowiada Magdalena Filcek, właścicielka Kawiarenki Snu i prelegentka podczas targów SOMNEX w Londynie. – Na wystąpieniu opowiedziałam o idealnym środowisku do drzemki i o przyszłości snu, zwłaszcza tego w pracy. Zaprezentowałam też innowacyjny pomysł na wykorzystanie Vinci Power Nap®, który już wkrótce może stać się rzeczywistością.

SOMNEX – The Sleep Show odbył się w dniach 12 - 14 października w Londynie. Ponad 120 firm z branży zdrowia snu zaprezentowało swoje unikatowe technologie poprawiające jakość odpoczynku. Podczas wydarzenia eksperci z całego świata opowiedzieli o swoich doświadczeniach i zaprezentowali wyniki badań, które mogą posłużyć do dalszego rozwoju tej dziedziny.