Wrocławianka zginęła w katastrofie śmigłowca właściciela Leicester City. Izabela Lechowicz studiowała w naszym mieście

Do katastrofy doszło w sobotni wieczór. Po meczu Leicester City z West Ham United (1:1) helikopter z pięcioma osobami na pokładzie runął na ziemię chwilę po starcie. Błyskawicznie stanął w płomieniach. Choć brytyjskie media prześcigały się w podawaniu fatalnych scenariuszy, to na szczegóły tragicznie wyglądającego zdarzenia trzeba było czekać do niedzielnego wieczoru.

Wtedy policja oraz klub potwierdziły, że wszyscy uczestnicy lotu nie żyją, a na pokładzie był m.in. Srivaddhanaprabha. To do niego należał helikopter, którym przylatywał i odlatywał po spotkaniach swojego klubu. Brytyjskie służby poinformowały również o śmierci 46-letniej Polki Izabeli Lechowicz, która była pasażerką. Za sterami siedział jej partner Eric Swaffer, którego świadkowie i media nazywają bohaterem. Głównie dlatego, że mimo problemów z maszyną, zdołał wyprowadzić ją na miejsce, gdzie nie było już wracających z meczu kibiców ani postronnych osób. Swaffer był niezwykle doświadczonym pilotem - regularnie latał z rodziną królewską.

Izabela Lechowicz przyleciała do Wielkiej Brytanii w 1997 r. tuż po ukończeniu studiów z technologii żywności we Wrocławiu. Lechowicz w Anglii była bardzo ceniona - została jedną z 18 laureatek plebiscytu #Polka100 organizowanego przez Ambasadę Rzeczypospolitej Polskiej w Londynie. Plebiscyt ma zadanie uhonorować wyjątkowe kobiety inspirujące swoim działaniem Polonię w Wielkiej Brytanii

- Szybko poznałam mojego obecnego partnera, który jest pilotem latającym samolotami pasażerskimi i helikopterami. Kilka razy zabrał mnie ze sobą w powietrze - i tak to się zaczęło. Od pierwszego dotknięcia sterów wiedziałam, że to jest to - mówiła Lechowicz w rozmowie z ambasadą. Polka w powietrzu zwiedziła praktycznie cały świat. - W obsługiwaniu prywatnych połączeń czarterowych podoba mi się całkowita nieprzewidywalność. Właściwie nie wiem, co będę robić jutro, bo telefon może w każdej chwili zadzwonić i będę leciała do Szwajcarii, Rosji, na Bliski Wschód czy Seszele. W efekcie rzadko robię jakieś plany na weekend, bo wszystko może się zmienić w mgnieniu oka. [...] Dzięki tej pracy mogę poznać kawał świata. Jedna z moich ulubionych podróży wiodła z Hong Kongu przez Nową Zelandię, Tahiti, Bora Bora i Australię. Nie wszyscy mają takie szczęście, żeby trafić tam w ramach codziennych obowiązków - dodawała.

Właściciel Leicester City, gdzie grali Marcin Wasilewski oraz Bartosz Kapustka, Vichai Srivaddhanaprabha to jeden z najbogatszych Tajlandczyków. Miał 61 lat. Jego majątek szacuje się na kwotę pięciu miliardów dolarów. Za 39 mln funtów w 2010 r. kupił Leicester City. Wtedy występującego na drugim poziomie rozgrywkowym w Anglii. W sezonie 2015/16 niespodziewanie "Lisy" wygrały Premier League.