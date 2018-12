Wrocławianka w finale programu MasterChef [ZDJĘCIA]

Własna restauracja to także marzenia Martyny Chomackiej. Ta wrocławianka dostała się dziś do finału tegorocznej edycji programu.

Martyna Chomacka z wykształcenia jest artystką. Ukończyła Liceum Plastyczne w Lublinie, a następnie studia na Wydziale Malarstwa i Rzeźby na Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu. Uczyła się też malarstwa sztalugowego w Maryland Institute College of Art w Stanach Zjednoczonych. Pracuje jako trenerka personalna, ponieważ uwielbia inspirować ludzi do pracy nad sobą i skutecznie jej się to udaje. A jej wielką pasją jest z kolei gotowanie.

Program "Masterchef" pokazał jej różne oblicza bycia znanym i rozpoznawalnym. Dziś jednak uważa, że to lekcja na plus.

- Przede wszystkim nauczyłam się walki wewnętrznej, nieodpuszczania. Wiem, że najfajniejsze rzeczy rodzą się w bólu i we łzach, jak to nieraz zdarzyło się w programie. Sukces, który przychodzi łatwo, nie jest aż tak doceniany - mówi nam Martyna Chomacka. - W czasie programu zdałam sobie sprawę, że jestem silniejsza niż myślałam.