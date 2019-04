Wrocławianin wystąpi w „Śpiewajmy razem. All Togeter Now” na Polsacie (ZDJĘCIA)

W najbliższym odcinku programu „Śpiewajmy razem. All together Now” (POLSAT) wystąpi Piotr Szewców z Wrocławia! Zaśpiewa przed największym w historii programów telewizyjnych 100-osobowym jury na czele z Beatą Kozidrak! Piotr Szewców na co dzień jest prezesem firmy logistycznej, ale muzyka jest mu bliska od zawsze. Kiedyś organizował koncerty, teraz chce stanąć po tej drugiej stronie - na scenie i podzielić się swoimi emocjami z publicznością, ale przede wszystkim zachęcić do wspólnej zabawy jak największą ilość jurorów. Odcunek z Piotrem już w środę, 10 kwietnia, o godzinie 20:30 w Polsacie.