Wrocławianie śmieją się z MPK. Wszystko przez awarie [MEMY]

Za nami kolejna awaria sieci trakcyjnej. Tym razem doszło do niej na ulicy Ślężnej. Wczoraj awaria tramwaju na ulicy Glinianej. W ostatnią sobotę od rana do godz. 13 wykoleiły się trzy tramwaje. I tak można by wyliczać długo, bo jak podsumowują komentujący te teksty pasażerowie MPK nie ma dnia bez wpadki. Wrocławski magistrat odpowiada, że inwestuje w naprawę torowisk i sprowadza nowe tramwaje i to fakt. Czy to jednak wystarczy, by poprawić fatalny stan wrocławskiej komunikacji miejskiej i zachęcić ludzi do przesiadania z aut do autobusów i tramwajów? Zobaczcie jak komentują komunikacyjną rzeczywistość twórcy memów.

