Wrocławianie chcieli okraść placówkę medyczną w Jeleniej Górze

- Policjanci z Komisariatu II Policji w Jeleniej Górze zatrzymali na gorącym uczynku usiłowania kradzieży dwóch mieszkańców Wrocławia w wieku 31 i 34 lata - informuje Edyta Bagrowska z KMP w Jeleniej Górze.

Jak dodaje policjantka, złodziei udało się złapać dzięki czujności jednego z mieszkańców, który zadzwonił na numer alarmowy policji i powiadomił, że ktoś właśnie okrada placówkę

Wrocławianie przygotowywali już urządzenie do kradzieży, ale nie zdążyli go wynieść, z uwagi na pojawienie się policjantów. Obaj trafili do policyjnego aresztu. Grozi im do 5 lat więzienia.