Wrocław. Zrób zakupy w galerii Magnolia i wygraj wycieczkę... na Madagaskar!

Madagaskar to czwarta największa wyspa na świecie. Położona na Ocenie Indyjskim przyciąga turystów białymi, piaszczystymi plażami, krystalicznie czystą wodą, wybrzeżem z rafą koralową, a przede wszystkim bogatą i niepowtarzalną fauną i florą – 90 procent malgaskiej dzikiej przyrody nie występuje nigdzie indziej na świecie. Za królów wyspy uważa się lemury, występujące tylko na niej i na sąsiednich Komorach.

