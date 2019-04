Wrocław. Został skazany za "mord rytualny". Dziś prosi prezydenta Andrzeja Dudę o ułaskawienie

Do zbrodni doszło w maju 2002 roku. Ofiara była studentką Akademii Sztuk Pięknych. Sprawca dusił ją, zadawał ciosy siekierą i nożem. W trakcie zabójstwa medytował nad ciałem studentki. Rajmunda poznała jako terapeutę. On sam był z zawodu filozofem, terapeutą, uprawiał medytacje. Dlaczego „rytualny mord”? Przy ofierze znaleziono m. in. ikonę Matki Boskiej, religijne symbole, monety. Nad nią, na ścianie był napis: „pustka” i zdanie: „jak kocha, to przeżyje".

Mężczyzna przyznał się do winy. W trakcie procesu największy problem był z ustaleniem czy w chwili przestępstwa był poczytalny czy nie. Były potrzebne aż trzy opinie biegłych bo nie byli ze sobą zgodni. Rajmund był skazywany ale wyrok uchylano do ponownego rozpoznania. Ostatecznie sąd uznał zabójcę za poczytalnego. Dziś Rajmund P. uważa się m.in. za ofiarę „błędnej” opinii ekspertów. Napisał o tym w liście do redakcji. W tym kontekście porównując się do Tomasza Komendy, który niewinnie odsiedział za zabójstwo 18 lat.

„Przepraszam za ten dystans. Jest pozorny. Jestem winny i czuję się winny” - napisał do nas więzień Rajmund P. - „Każdego roku dzień urodzin Doroty i dzień jej śmierci jest dla mnie dniem smutku i bezradności, że nic już nie mogę zmienić, niczego naprawić”. Ma bardzo pozytywną opinię z więzienia – tylko dwie kary i aż 109 nagród. Uczestniczył w programach terapeutycznych zastępowania agresji, treningu kontroli złości, leczył się z uzależnienia od alkoholu. „Do popełnionego przestępstwa odnosi się krytycznie.

W swoim wniosku do Prezydenta zwraca uwagę na to jak w 2013 roku ratował więźnia, który próbował popełnić samobójstwo. Skarży się na sędziów funkcjonariuszy Służby Więziennej, że nie dość rzetelnie w oficjalnych dokumentach z tej sprawy nie dość rzetelnie opisywali jego udział. Zarzuca im wręcz manipulowanie faktami, pisze o „klice”. Zwraca uwagę, że skazano go na podstawie przepisu kodeksu karnego, który później Trybunał Konstytucyjny uznał za niezgodny z Konstytucją.

Pozwala sobie również na refleksje natury politycznej. Wyznaje, że głosował na Andrzeja Dudę, że podziwiał Prezydenta Lecha Kaczyńskiego „i jego brata Jarosława (genialny socjotechnik)”. „Zbigniew Ziobro nie jest postacią z mojej bajki ale w większym stopniu nie są nimi Komorowski czy Schetyna”.

W aktach znajduje się opinia wieloletniej przyjaciółki Rajmunda i jego żony. Jest profesorem jednej z wyższych uczelni w Poznaniu. Przekonuje Prezydenta, że Rajmund zresocjalizował się, że „ do końca życia będzie obciążony myślą o (nie)możności pełnego odkupienia czy zadośćuczynienia popełnionej zbrodni”. Autorka opinii poprosiła Prezydenta o częściowe ułaskawienie i zamianę kary 25 lat więzienia na 15. A tę Rajmund ma już odsiedzianą.

Wbrew prośbie skazanego prezydent Andrzej Duda nie zdecydował się na ułaskawienie bez występowania o opinie do sądów, które wydawały wyrok w tej sprawie. Jako pierwszy opinię wyda Sąd Okręgowy potem Apelacyjny. Jeśli będą negatywne sprawa do Kancelarii Prezydenta nie wróci.