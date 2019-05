Wrocław. Zobacz zdjęcia pięknych finalistek konkursu Miss Polonia

Uwaga! W nocy mogą pojawić się przymrozki

Biuro Prognoz Meteorologicznych we Wrocławiu wydało dziś komunikat o możliwości pojawienia się przymrozków I stopnia. Zjawisko może wystąpić na terenie całego Dolnego Śląska w godzinach od 2 do 6 nad ranem. Prognozuje się padek temperatury do -2°C!