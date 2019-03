Wrocław. Zobacz zdjęcia dzieci, które biegły we Wroactiv

Bieg Firmowy 2018 we Wrocławiu [MNÓSTWO ZDJĘĆ, WYNIKI]

Bieg Firmowy 2018 we Wrocławiu rozegrano w sobotnie południe. To impreza biegowa, która cieszy się coraz większą popularnością. 19 maja około 6500 pracowników wrocławskich firm zdecydowało się na rywalizację w sztafetowym Biegu Firmowym 2018 we Wrocławiu. Sprawdzili swoje umiejęt...