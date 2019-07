Wrocław. Zobacz zdjęcia cyrku Buscha, który został zniszczony w 1945 roku

Nie wolno wchodzić do lasów pod Wrocławiem. Przeczytaj szczegóły!

W dolnośląskich lasach jest bardzo sucho. Z tego powodu coraz częściej dochodzi do pożarów. Dlatego został wydany przez leśników zakaz wchodzenia do lasu (obowiązuje od 4 lipca do odwołania). O szczegółach przeczytaj w opisach pod zdjęciami w naszej galerii