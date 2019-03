Wrocław. Zobacz, w których szkołach i przedszkolach będą strajkować nauczyciele!

Nauczyciele w przytłaczającej większości opowiedzieli się za strajkiem. To będzie największa od ponad 30 lat akcja strajkowa Związku Nauczycielstwa Polskiego. Na 1192 placówki na Dolnym Śląsku, referendum przeprowadzono w 1028. W 963, co stanowi ponad 80 procent wszystkich szkół i przedszkoli, głosujący zdecydowanie opowiedzieli się za strajkiem - podsumowuje Mirosława Chodubska. We Wrocławiu oznacza to, że zastrajkuje ponad 180 placówek na ponad 230. Tam, gdzie nauczyciele głosowali, chęć udziału w akcji strajkowej zadeklarowało od 80 do nawet 98 procent pracowników.

W referendach strajkowych w całym kraju wzięło udział ponad dwa razy więcej nauczycieli niż należy do ZNP - ponad pół miliona osób. Liczenie głosów trwało do ostatniej chwili, bo w wielu szkołach referenda obyły się tuż przed weekendem i dopiero w poniedziałek spłynęły do nas protokoły – relacjonowała nam Mirosława Chodubska prezes dolnośląskiego oddziału ZNP. Potwierdza, że w referendum głosowało też wielu nauczycieli nie zrzeszonych w żadnym związku zawodowym lub członków innych central związkowych, w tym w Solidarności.

Według zapowiedzi Związku Nauczycielstwa Polskiego, strajk rozpocznie się 8 kwietnia i ma trwać do skutku - czyli do czasu spełnienia przez rząd ich postulatów. - Teraz w poszczególnych placówkach dyrektorzy będą informowani do końca miesiąca, czy jego pracownicy zastrajkują czy nie – mówi Wiesław Kucharski z dolnośląskiego ZNP. Co na to sami dyrektorzy? - W tym momencie nie potrafię stanowczo stwierdzić, czy do strajku dojdzie, wiele zależy od rozmów związkowych z rządem – powiedział nam Krzysztof Goleń dyrektor Szkoły Podstawowej nr 45 we Wrocławiu, w której 93 procent głosujących opowiedziało się za strajkiem. Dodaje jednak, że jeśli nie dojdzie do porozumienia, to od 8 kwietnia strajkujący nie poprowadzą żądnych zajęć, a dziećmi będą się zajmować tylko ci, którzy nie przystąpią do akcji.

Dyrektor zaapelował do rodziców, aby w razie nie dogadania się z rządem, pierwszego dnia protestu nie posyłali dzieci do szkoły. Zaznaczył jednocześnie, że wszystkie wycieczki, obozy sportowe i inne zaplanowane wyjazdy, za które już zapłacono odbędą się zgodnie z planem.

Przypomnijmy, ZNP od miesięcy domaga się podwyżki w wysokości 1000 złotych. Z kolei Solidarność żąda między innymi podniesienia płac w oświacie na poziomie podobnym jak w resortach mundurowych, czyli nie mniej niż o 650 złotych od stycznia tego roku i kolejnych 15 procent od stycznia 2020 roku do wynagrodzenia zasadniczego bez względu na stopień awansu zawodowego nauczyciela.

Rozpoczęcie strajku 8 kwietnia oznacza, że akcja zbiegnie się z zaplanowanymi na kwiecień egzaminami: 10, 11 i 12 kwietnia ma się odbyć egzamin gimnazjalny, a 15, 16 i 17 kwietnia - egzamin ósmoklasistów. Rozpoczęcie matur w tym roku zaplanowano na 6 maja.

Szkoły podstawowe, gimnazja i szkoły ponadpodstawowe w których będzie strajk:

Szkoły podstawowe, gimnazja i szkoły ponadpodstawowe, gdzie nie będzie strajku:

Przedszkola w których będzie strajk:

Przedszkola w których nie będzie strajku:

