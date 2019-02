Wrocław. Zobacz, jak w centrum miasta zmienia się Młyn Maria (NOWE ZDJĘCIA)

W młynie, który stoi w zabytkowej zabudowie, w centrum Wrocławia, pojawi się sto mieszkań (też apartamenty z tarasami na dachach).

Warszawski deweloper RealCo Property Investment and Development na sprzedaż wystawi zarówno kawalerki o powierzchni 30-40 metrów kwadratowych, mieszkania dwupokojowej (do 45 mkw) i trzypokojowe (powyżej 45 mkw.).

Ze względu na różną grubość murów np. dwa mieszkania o takim samym układzie będą miały nieco inną powierzchnię. Lub na odwrót: taką samą powierzchnię, ale inny układ.

Plan zagospodarowania przestrzennego dla działki, na której stoi młyn, przewiduje także funkcje usługowe. Na parterze, niemal przy samej wodzie, powstaną restauracje i kawiarnie. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje tam także galerie sztuki. Dzięki temu parter budynku będzie dostępny dla wszystkich wrocławian. Lokale usługowe będą miały od kilkudziesięciu do nawet 200 metrów kwadratowych powierzchni.

Podczas remontu, po uzgodnieniach z konserwatorem zabytków, zachowany zostanie przemysłowy wygląd budynku. Inwestor, zgodnie zachowa także wszelkie detale architektoniczne - m.in. historyczny układ okien oraz układ obejmujący kanały młyńskie i wszystkie łączniki.

Od strony Wyspy Słodowej, na pustej do tej pory działce powstaje także podziemny parking. Od zewnątrz będzie on tarasem widokowym, z którego będzie można podziwiać kompleks wysp śródmiejskich.

Młyn - zdaniem historyków - istnieje przy obecnej ul. Staromłyńskiej najprawdopodobniej od 1267 r. Przez setki lat obiekt służył mieszkańcom. Aż do lat 80. XX wieku, gdy w młynie działało technikum młynarskie. W budynku znajdowały się także mieszkania. Ostatni lokatorzy zostali eksmitowani z młyna w 2013 r. Firma RealCo Property Investment and Development kupiła go w 2016 r. Wcześniej kilkukrotnie zmieniał on właścicieli.