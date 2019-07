Wrocław. Zobacz, jak i gdzie złożyć wniosek o 500 złotych na dziecko. Przeczytaj szczegóły

Od dziś, 1 lipca, 500 złotych na dziecko przysługuje każdemu. Jak i gdzie złożyć wniosek o 500 złotych na dziecko we Wrocławiu. Zobacz.

Od 1 lipca program Rodzina 500+ obejmie wszystkie dzieci do 18. roku życia bez względu na dochód rodziny. Dzięki tym zmianom ze świadczenia 500+ skorzysta każde dziecko do ukończenia 18 roku życia, czyli około 6,8 mln osób. To prawie dwa razy więcej dzieci niż było do tej pory. Od momentu uruchomienia programu w 2016 roku, do rodzin trafiło już niemal 71 mld złotych. Jak i do kiedy trzeba złożyć wniosek, by dostać 500+ na nowych zasadach? Wnioski o przyznanie świadczenia na nowych zasadach najszybciej będzie można składać online już od 1 lipca (poprzez kanał bankowości elektronicznej, portal Emp@tia lub portal PUE ZUS), a dopiero od 1 sierpnia drogą tradycyjną - w urzędzie miny lub jego oddziale, ewentualnie listownie – pocztą. Listę placówek w których otrzymamy formularze i nadamy wypełnione wnioski można znaleźć na stronie Poczty Polskiej.

By złożyć wniosek w sieci, wcale nie trzeba korzystać z urzędowych portali Empa@tia czy PUE ZUS, można to zrobić, klikając w specjalną zakładkę na swoim profilu banku, w którym mamy konto. Takie wnioski wyślemy korzystając z usług poniższych banków: Alior Bank SA,

Bank BGŻ BNP Paribas SA,

Bank Handlowy w Warszawie SA (przez Platformę Usług Elektronicznych ZUS),

Bank Millennium SA,

Bank Ochrony Środowiska SA (przez Platformę Usług Elektronicznych ZUS),

Bank Pekao SA,

Bank Pocztowy SA,

Bank Polskiej Spółdzielczości SA,

Santander,

Credit Agricole Bank Polska SA,

Euro Bank SA,

Getin Noble Bank SA,

ING Bank Śląski SA,

mBank SA,

Nest Bank S.A.,

PKO Bank Polski SA (oraz Inteligo),

Plus Bank SA,

Raiffeisen Bank Polska SA,

SGB-Bank SA.

Jeżeli wolimy złożyć wniosek na papierze, musimy pobrać odpowiedni formularz ze strony urzędu gminy, ewentualnie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Adresy punktów we Wrocławiu, w których można otrzymać formularz lub gdzie przyjmowane będą wnioski o świadczenie 500 + na nowych zasadach: Główna siedziba Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej przy ulicy Strzegomskiej 6,

Działy Świadczeń MOPS przy ulicach Namysłowskiej 8 i Hubskiej 30/32.

Zespół Terenowej Pracy Socjalnej nr 1 ul. Braniborska 6/8

Zespół Terenowej Pracy Socjalnej nr 2ul. Średzka 42

Zespół Terenowej Pracy Socjalnej nr 3 ul. Nowowiejska 102

Zespół Terenowej Pracy Socjalnej Nr 4 ul. Oficerska 9A

Zespół Terenowej Pracy Socjalnej nr 5 ul. Kniaziewicza 29

Zespół Terenowej Pracy Socjalnej nr 6 ul. Krzywoustego 296

Zespół Terenowej Pracy Socjalnej nr 7 pl. Św. Macieja 4, pok. 1

Mniej formalności i uproszczone wnioski Jak już wiadomo, zniesione zostaje kryterium dochodowe. To oznacza, że rodzice nie będą już musieli dokumentować swoich zarobków. Formularz wniosku został więc znacznie uproszczony i skrócony do dwóch stron. Dzięki temu łatwiej także będzie złożyć go w sieci. To nie koniec uproszczeń. Od 1 lipca prawo do świadczenia wychowawczego nie będzie już uzależnione od ustalenia alimentów na dziecko od drugiego rodzica w przypadku wniosków składanych przez rodziców samotnie wychowujących dziecko. Odpada więc czasochłonna weryfikacja wymogu ustalenia alimentów na dziecko. Wypłaty przyznanych świadczeń odbywać się mają szybciej, gdyż zlikwidowany zostanie obowiązek rozstrzygania o przyznaniu świadczenia wychowawczego w drodze decyzji administracyjnej. Teraz wydawana będzie mniej pracochłonna informacja o przyznaniu świadczenia. Właściwy organ wyśle wnioskodawcy na wskazany we wniosku adres poczty elektronicznej informację potwierdzającą przyznanie świadczenia, zaś w przypadku braku adresu e-mailowego osoba ta będzie mogła odebrać informację o przyznaniu świadczenia w postaci papierowej. Jest to rozwiązanie, które funkcjonowało już w programie „Dobry start”.

Z wnioskiem warto się pospieszyć. Pieniądze dostanie się szybciej i będzie ich więcej Aby uzyskać prawo do świadczenia 500+ na nowych zasadach już od 1 lipca, rodzic dziecka, na które obecnie nie pobiera tego świadczenia, musi złożyć wniosek od 1 lipca do 30 września. Tylko złożenie wniosku do końca września gwarantuje takiemu rodzicowi, że świadczenie wychowawcze na nowych zasadach, zostanie wypłacone z wyrównaniem od początku lipca. Tak więc, o tym jak szybko dostaniemy pieniądze i na jakie wyrównanie możemy liczyć, zależy od momentu, w którym złożymy wniosek. Złożenie wniosku w okresie od lipca do końca sierpnia, oznacza, że świadczenie, z wyrównaniem od lipca, zostanie wypłacone najpóźniej do 31 października. Złożenie wniosku we wrześniu oznacza, że świadczenie, z wyrównaniem od lipca, zostanie wypłacone najpóźniej do końca listopada 2019. Złożenie wniosku w październiku oznacza, że świadczenie, z wyrównaniem jedynie od października, zostanie wypłacone najpóźniej do końca grudnia.

Złożenie wniosku dopiero w listopadzie oznacza, że świadczenie, z wyrównaniem jedynie od listopada, zostanie wypłacone najpóźniej do końca stycznia 2020 roku. Złożenie wniosku po 1 grudnia do końca stycznia 2020 roku oznacza, że świadczenie, z wyrównaniem jedynie od miesiąca złożenia wniosku, zostanie wypłacone najpóźniej do 29 lutego 2020 roku. Ci, którzy złożą wnioski na początku lipca, mogą liczyć na wypłaty na nowych zasadach nawet jeszcze w wakacje. Co z tymi, którzy dostają już pieniądze na drugie i kolejne dziecko? Rodzice, którzy mają obecnie przyznane świadczenie wychowawcze na drugie i kolejne dzieci, a chcą otrzymać pieniądze również na pierwszą latorośl, muszą od 1 lipca do 30 września złożyć jeden wspólny wniosek o ustalenie prawa do świadczenia na wszystkie dzieci. W ten sposób otrzymają od 1 lipca prawo do świadczenia na pierwsze dziecko (na które obecnie nie pobierają 500+), natomiast od 1 października na pozostałe dzieci (na które mieli już przyznane świadczenia przed rokiem). Uwaga, rodzice ci muszą pamiętać aby złożyć wniosek do 30 września jeśli chcą otrzymać świadczenie wychowawcze na pierwsze dziecko z wyrównaniem od lipca.

Jaki termin na złożenie wniosku mają świeżo upieczeni rodzice? Teraz świadczenie wychowawcze przysługuje, co do zasady, od miesiąca złożenia wniosku. Brak złożenia wniosku w miesiącu, w którym dziecko się urodziło, oznaczało brak prawa do pieniędzy za ten miesiąc. Od 1 lipca rodzice będą mieli aż 3 miesiące od urodzenia dziecka na złożenie wniosku. Oczywiście świadczenie 500+ otrzymają z wyrównaniem od dnia narodzin dziecka. Trzeba pamiętać, że powyższe rozwiązanie dotyczy dzieci urodzonych po 30 czerwca. Co w przypadku śmierci jednego z rodziców? W przypadku śmierci rodzica, któremu świadczenie zostało wcześniej przyznane lub który zmarł przed rozpatrzeniem właśnie złożonego wniosku, wprowadzona zostaje ciągłość świadczenia wychowawczego. Oznacza to, że rodzic, który został z dzieckiem, nie traci automatycznie prawa do przyznanego świadczenia na dziecko. Aby zachować ciągłość świadczenia rodzic, który został z dzieckiem, musi złożyć wniosek w terminie 3 miesięcy od dnia śmierci drugiego rodzica. W tym przypadku istotne jest, że powyższe rozwiązanie ma zastosowanie do spraw w których śmierć rodzica nastąpiła po 30 czerwca.

Zmiany dotyczące rodzin zastępczych Dotychczas świadczenia z programu „Rodzina 500+” otrzymywały dzieci w rodzinach zastępczych, rodzinnych domach dziecka oraz w placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego. Od 1 lipca świadczenie otrzymają również dzieci umieszczone w innych instytucjonalnych formach pieczy zastępczej, czyli w pozostałych placówkach opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych placówkach opiekuńczo-terapeutycznych i interwencyjnych ośrodkach preadopcyjnych. Program obejmie także dzieci umieszczone w domach pomocy społecznej. W sumie to blisko 14 tys. nowych dzieci ze świadczeniem 500+. Co gdy zrobimy błąd lub zapomnimy o wymaganych dokumentach? W przypadku złożenia nieprawidłowo wypełnionego wniosku, zostaniemy wezwani pisemnie przez odpowiednią instytucję, do poprawienia lub uzupełnienia wniosku w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania. Niezastosowanie się do wezwania skutkuje pozostawieniem wniosku bez rozpatrzenia. W przypadku gdy wniosek złożymy bez wymaganych dokumentów, zostanie on przyjęty, ale wyznaczony też zostanie termin nie krótszy niż 14 dni i nie dłuższy niż 30 dni na uzupełnienie brakujących papierów. W tym przypadku niezastosowanie się do wezwania również skutkuje pozostawieniem wniosku bez rozpatrzenia.

Na koniec dobra wiadomość dla wszystkich, którzy nie przepadają z wypełnianiem i wysyłaniem wniosków. W związku z przesunięciem okresu świadczeniowego od 2021 r. ustawa przewiduje, że przyznanie świadczenia wychowawczego od 1 lipca będzie dotyczyć wydłużonego okresu. Gmina ustali prawo do świadczenia wychowawczego aż do 31 maja 2021 roku (23 miesiące w przypadku nowych dzieci i 20 miesięcy w przypadku dzieci korzystających już ze świadczenia 500+). Tym samym rodzice nie będą musieli składać ponownie wniosków o świadczenie wychowawcze latem i jesienią 2020 roku.

