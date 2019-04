Wrocław. Zobacz, jak będzie wyglądał strajk w szkołach i przedszkolach

Rozmowy rozmowami, a związkowcy już szykują się do strajku Negocjacje trwają, a tymczasem wrocławscy związkowcy ze Związku Nauczycielstwa Polskiego otrzymali szczegółowe instrukcje i wzory dokumentów, które posłużą im do rozpoczęcia akcji strajkowej od 8 kwietnia, tak jak to zapowiedziano. Wiadomo już, że półśrodków nie będzie. W instrukcji czytamy, że strajk ma polegać na powstrzymywaniu się pracowników od wykonywania jakiejkolwiek pracy. Ani dyrektorzy szkół i przedszkoli, ani też strona rządowa nie mogą więc liczyć, że będzie to jakaś pośrednia forma protestu, polegająca na oflagowaniu placówek i ograniczeniu zajęć tylko do pewnego stopnia. Instrukcja nie pozostawia wątpliwości - strajk ma polegać na całkowitym przerwaniu pracy. W związku z powyższym wskazane jest, jak czytamy w instrukcji, aby dyrektorzy zasugerowali rodzicom, by ich dzieci w tym dniu nie przychodziły do szkoły. Te, które przyjdą będą miały zapewniona opiekę, ale bez udziału w jakichkolwiek zajęciach, a także bez wydawania posiłków w szkolnych i przedszkolnych stołówkach. Wedle związkowych dyspozycji dla strajkujących, zajęcia opiekuńcze powinni prowadzić tylko nauczyciele, którzy nie będą brali udziału w akcji.

Strajk nie od 8 kwietnia?

Dalej w instrukcji czytamy, że zgodnie z ustawą o sporach zbiorowych, dyrektorzy placówek w których większość głosujących w referendum opowiedziała się za strajkiem, powinni zostać poinformowani o rozpoczęciu strajku na pięć dni przed 8 kwietnia. Dzwoniliśmy do wybranych wrocławskich szkół i przedszkoli, w których zagłosowano za akcją i w żadnej z nich dyrektorzy nie otrzymali jeszcze takich pism. - W tym wypadku przepisy mogą być zinterpretowane na niekorzyść związkowców, to znaczy, że jeżeli uznamy, że w ustawie mowa o dniach roboczych, to takie pisma dyrektorzy powinni otrzymać najpóźniej w poniedziałek 1 kwietnia. Jeśli uznamy, że w te pięć dni można też wliczyć sobotę i niedzielę, to związkowcy mają jeszcze czas do środy – wyjaśnia dyrektorka jednej z wrocławskich szkół. Przepisy tego nie precyzują, mowa jest po prostu o pięciu dniach.

Strajk w określonych godzinach z przerwą na weekendy czy Wielkanoc

Następnym zadaniem po poinformowaniu dyrektorów o akcji, będzie powołanie komitetów strajkowych i opracowaniu regulaminów dla strajkujących. Członkowie tych komitetów mają współdziałać z dyrektorami w celu zapewnienia bezpieczeństwa w budynkach, tak by nikomu nic się nie stało. Strajk ma być bezterminowy, ale w godzinach pracy szkoły - czyli jeżeli szkoła, np. pracuje od godz. 8.00 do godz. 18.00, to strajk będzie trwał właśnie w tych godzinach. Ta sama zasada dotyczy dni wolnych. W weekendy i w Wielkanoc strajkujący mogą wracać do domów.

Strajkujący mają też obowiązek odpowiednio oflagować i oplakatować budynki w który będą prowadzili akcję, czy przygotować opaski dla siebie i identyfikatory. W szkołach i przedszkolach, których dyrektorzy zdecydują o ich zamknięciu, pojawią się straże pilnujące wejść.

W instrukcjach dla związkowców mamy też zalecenie, by komitety strajkowe podjęły negocjacje z dyrektorami placówek dotyczących wypłaty wynagrodzeń za czas trwania akcji. Jak czytamy w nim: zarząd ZNP liczy na pozytywne ustosunkowanie się do wniosku i zrozumienie niełatwej sytuacji pracowników oświaty, walczących o poprawę własnego statusu materialnego i zawodowego.

Jeżeli dyrektorzy odmówią podpisania porozumień, strajkujący nauczyciele muszą się liczyć ze znacznie niższymi wypłatami na koniec kwietnia, nawet o kilkaset złotych za każdy tydzień strajku.