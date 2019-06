Wrocław. Zobacz, gdzie zostały otwarte nowe sklepy!

- Na byłej powierzchni po TESCO otworzyliśmy do tej pory trzy nowe sklepy: w połowie maja Biedronkę, wczoraj Action, dzisiaj Dealz. Za około trzy miesiące planujemy otwarcie kolejnych sklepów. Aktualnie trwają prace aranżacyjne w lokalach dla sklepów KiK oraz Tedi - mówi Ewelina Faltyn, dyrektor operacyjny w spółce Victoria Management & Development, która zarządza Centrum Handlowym Marino.

Dealz to marka znana już dobrze w Irlandii, Wielkiej Brytanii czy Finlandii. Sieć należy do grupy Pepkor Europe, która jest właścicielem także popularnych już w Polsce sklepów Pepco. W odróżnieniu od Pepco, w Dealz można zrobić także zakupy spożywcze. Ale nie tylko. Kupimy tu m.in. kosmetyki, artykuły gospodarstwa domowego, zabawki dla dzieci, karmę i zabawki dla psa czy kota, elementy dekoracyjne (takie jak np. ramki do zdjęć), a także drobny sprzęt elektroniczny (power banki, słuchawki, przewody USB). Założeniem marki Dealz jest to, że większość produktów sprzedawanych jest w cenie 5 złotych. Sklep Dealz w Marino otworzył się wczoraj, 31 maja.

Natomiast przedwczoraj otwarto sklep Action. Podobnie jak w Dealzie, można tam kupić rozmaite produkty przemysłowe, ale już niekoniecznie za 5 złotych, ceny są podobne do tych, które obowiązują w większych marketach lub sieciowych drogeriach. I tak na przykład w Action możemy kupić rzeczy do łazienki (pojemniki na mydło, szczotkę do toalety, kosze na ubrania, ręczniki), elementy dekoracyjne (obrazy, ramki na zdjęcia, figurki Buddy, zegary ścienne), artykuły dla zwierząt (małe obroże przeciwpchelne, karmę, przysmaki), sprzęt sportowy (rollery, hantle, rakiety do badmintona), odzież (np. bieliznę, skarpetki, biustonosze sportowe) czy kosmetyki.