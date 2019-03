Wrocław. Zobacz gdzie, jak i kiedy możesz uratować życie drugiemu człowiekowi!

Dotychczas we Wrocławiu odbyło się 360 akcji, podczas których zarejestrowało się 27 454 potencjalnych Dawców. Wśród nich jest już 107 osób, które oddały cząstkę siebie, aby podarować szansę na życie potrzebującym Pacjentom. Imponujące są wyniki akcji, których bohaterami byli realni pacjenci. Warto wspomnieć o akcji „Pomóż Karolkowi i Innym pacjentom” z 2017 roku, podczas której 2026 osób postanowiło wesprzeć potrzebujących pacjentów, czy z rozmachem przygotowanej akcji: „Wrocław Walczy o Anię!” z 2015 roku z wynikiem 2685 osób. W organizacji akcji zawsze biorą udział Wolontariusze, bez których zarejestrowanie tylu potencjalnych Dawców byłoby niemożliwe.

- „Bohater to nie ktoś kto nosi pelerynę, ale ktoś kto umie się podzielić najważniejszym co ma... życiem!" – mówi Bartek, wolontariusz, który wielokrotnie był udział w wrocławskich akcjach rejestracji.

„Mieszkańcy Wrocławia wielokrotnie pokazali, że są gotowi wspierać osoby chore na nowotwory krwi – mówi Kamil Stachowicz, koordynator ds. Rekrutacji Dawców. – W tym roku znowu wracamy. Tym razem bohaterem akcji jest Waldek. Wielkim szczęściem jest to, że jego marzenie o Dawcy spełniło się. Już kiedy rozpoczęliśmy działania organizacyjne okazało się, że jest Dawca dla Waldka! Mimo wszystko nie zaprzestaliśmy organizacji akcji.”

Poniżej przedstawiamy historię Waldka:

Waldek ma 12 lat i od urodzenia mieszka z rodziną we Wrocławiu. Choruje na Zespół Aspergera. Jego życie dotychczas przebiegało w swoim naturalnym rytmie. Pod koniec września zaczął się źle czuć. Pierwsze objawy zapowiadały tylko przeziębienie - gorączka, ból mięśni, osłabienie. Niestety po kilku dniach zapadła diagnoza- ostra białaczka szpikowa. Waldi – jak mówią do niego bliscy - to wesoły, towarzyski chłopczyk, któremu uśmiech nie znika z twarzy. W codziennych zmaganiach z chorobą wspierają go mama Anna wraz z Pawłem oraz trzy siostry i brat. Jest fascynatem i ekspertem od gier na konsoli. Marzy o tym aby posiadać własną konsolę, a także o tym aby pojechać do Legolandu. Jednak na ten moment najważniejsze dla Waldka jest to, aby wrócił do normalnego życia. Na pytanie o krótki apel o pomoc dla Niego i Innych chorych na nowotwory krwi odpowiedział krótko: „Chciałbym wrócić do domu”.

Nie bądź obojętny, poświęć 10 minut na rejestrację i daj szansę na nowe życie Waldkowi i Innym chorym. Tak niewiele, a znaczy tak wiele.

Mama Waldka mówi: Podobno uśmiech to klucz, który otwiera najbardziej zardzewiałe zamki. A dla mojego 12-letniego Waldka takim kluczem jest szpik. Pomóż Innym potrzebującym otworzyć ten zamek, zanim pokona go rdza. Przyjdź i zarejestruj się w bazie DKMS jako potencjalny Dawca szpiku.

Rodzina i przyjaciele Waldka chcą działać. Przygotowania do akcji rejestracji dawców pod hasłem: „Wrocław znowu walczy - Dzień Dawcy Szpiku dla Marzyciela Waldka i Innych!” ruszyły pełną parą: rozniesiono tysiące ulotek, porozklejano plakaty, zaangażowano lokalne urzędy, organizacje, szkoły, przedszkola, firmy i oczywiście media. Czekamy na Ciebie!

Szczególnie zaangażowana jest szkoła, do której uczęszczał Waldek.

"Informacja o naszym uczniu dotycząca jego ciężkiej choroby bardzo nas zasmuciła i jednocześnie zmobilizowała do działań. To jest nasz znak szczególny zawsze pomagamy sobie wzajemnie. Szkoła organizuje Dzień Dawcy, zachęcam wszystkich do rejestrowania się w bazie Dawców szpiku, ten mały-wielki gest może uratować życie"- mówi Bogumiła Kopacka-Gajec, dyrektor Sportowej Szkoły Podstawowej nr 72.

Jedna z lokalizacji akcji dla Waldka i Innych odbyła się w Warszawie, a jej inicjatorem była siostra Waldka: „Nie można opisać emocji, które towarzyszyły mi kiedy dowiedziałam się o chorobie mojego ukochanego, młodszego brata - Waldusia. Moim największym marzeniem jest, aby wyzdrowiał i mógł wrócić do domu, do rodziny! Każdy może pomóc spełnić te marzenie i dać komuś nowe, zdrowe życie - zostając Dawcą szpiku! Proszę pomóż wygrać wszystkim chorym!”- mówi Ula.

Rejestracja podczas tego Dnia Dawcy będzie prowadzona za pomocą pobrania wymazu z błony śluzowej z wewnętrznej strony policzka. Ula, jedna z inicjatorek akcji, mówi: „Szczęście się mnoży, gdy się je dzieli - podziel się i Ty swoim szczęściem i podaruj cząstkę siebie! Zarejestruj się jako potencjalny Dawca i uratuj komuś życie!”

Rejestracja potencjalnych dawców szpiku odbędzie się:

09-10 marca 2019 r., 09:00 - 18:00, Centrum Sportowe Hasta La Vista, Ul. Góralska 5

22 marca 2019 r., 12:00 - 20:00, Magnolia Park, ul. Legnicka 58

23 marca 2019 r., 10:00 - 20:00, Magnolia Park, ul. Legnicka 58

24 marca 2019 r., 10:00 - 18:00, Festiwal Roślin, Aleja Śląska 1

30 marca 2019 r.,

09:30 - 21:00, Galeria Dominikańska, Plac Dominikański 3

09:00 - 21:00, Pasaż Grunwaldzki, Plac Grunwaldzki 22

10:00 - 21:00, Aleja Bielany, Czekoladowa 7-9

10:00 - 18:00, Rozszerzenie ulicy Oławskiej, przy fontannie

31 marca 2019 r.

10:00 - 20:00, Galeria Dominikańska, Plac Dominikański 3

10:00 - 20:00, Pasaż Grunwaldzki, Plac Grunwaldzki 22

10:00 - 20:00, Aleja Bielany, Czekoladowa 7-9

11:00 - 18:00, Rozszerzenie ulicy Oławskiej, przy fontannie

Kto może zostać dawcą?

Zarejestrować może się każdy zdrowy człowiek pomiędzy 18 a 55 rokiem życia, ważący minimum 50 kg (bez dużej nadwagi). Zajmuje to tylko chwilę, polega na przeprowadzeniu wstępnego wywiadu medycznego, wypełnieniu formularza z danymi osobowymi oraz pobraniu wymazu z błony śluzowej z wewnętrznej strony policzka. Na podstawie pobranej próbki zostaną określone cechy zgodności antygenowej, a jeśli okaże się, że kod genetyczny dawcy zgadza się z kodem genetycznym chorego, wtedy dochodzi do przeszczepienia. Wszyscy, którzy chcą się zarejestrować, powinni mieć ze sobą dokument tożsamości z nr PESEL.

Metody pobrania:

- Pierwsza z nich to pobranie komórek macierzystych z krwi obwodowej . Metoda ta stosowana jest w 80% przypadków. Zazwyczaj wiąże się ona z jednodniową wizytą w klinice pobrania.

- Drugą metodą jest pobranie szpiku z talerza kości biodrowej. Metoda ta wiąże się z

2-3 dniowym pobytem w szpitalu ze względu na konieczność znieczulenia ogólnego.

źródło: materiały prasowe organizatora akcji