Wrocław. Zobacz, gdzie i kiedy przebadasz się za darmo (HARMONOGRAM)

13 maja we Wrocławiu nastąpi inauguracja 2. edycji ogólnopolskiej akcji Mobilny Miesiąc Zdrowia. W trakcie jej trwania po Polsce krążą specjalne Busy Zdrowia, przeznaczone do przeprowadzania badań, są to m.in.: spirobus, kardiobus, osteobus i Autobus Zdrowia.

W każdym z nich eksperci zajmują się innymi przypadłościami oraz dolegliwościami. W pierwszym zainteresowani przebadają płuca, co jest szczególnie wskazane u osób palących oraz cierpiących na kaszel lub duszności. Eksperci w kardiobusie pomogą wykryć zagrożenie zawałem serca lub udarem mózgu, natomiast analizę gęstości minerałów tkanki kostnej przeprowadzą specjaliści w osteobusie. Całą akcję dopełnia Autobus Zdrowia Fundacji Ziko dla Zdrowia, w którym chętni przebadają m.in. skórę głowy, cerę, sprawdzą ciśnienie i skorzystają z porad farmaceutycznych oraz konsultacji kosmetycznych i pomiaru BMI.

HARMONOGRAM: WROCŁAW

BADANIE KOŚCI

13.05, godz. 10:00-17:00, ul. Dokerska 2 (przy Galerii Pilczyckiej)

14.05, godz. 9:00-17:00, ul. Stanisława Duboisa 7

15.05, godz. 9:00-17:00, skwer Wita Stwosza & Szewska

16.05, godz. 9:00-17:00, ul. Curie-Skłodowskiej 15

17.05, godz. 9:00-15:30, ul. Traugutta 56

SPIROMETRIA I ANALIZA WIEKU SERCA

13.05, godz. 10:00-17:00, ul. Jedności Narodowej 60

13.05, godz. 10:00-15:30, ul. Ustronie 1 (przy Auchan)

15.05, godz. 9:00-17:00, pl. Legionów 1

16.05, godz. 9:00-17:00, Św. Wincentego 1

17.05, 2019, godz. 9:00-15:30, Świdnicka & Plac Kościuszki