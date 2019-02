Wrocław. Zobacz, co się zmieni w okolicy Dworca Świebodzkiego. Będzie tam....

Spółka, która kupiła teren przy Świebodzkim specjalizuje się w budowie hoteli, a we Wrocławiu postawiła już hotel Puro przy ul. Włodkowica, który oferuje turystom nieco ponad 100 pokoi.

Według wstępnych informacji, hotel, który spółka zbuduje przy Świebodzkim, będzie większy. Znajdzie się w nim ponad 300 pokoi, na parterze będzie restauracja, zaś na wyższych kondygnacjach mają powstać loggie i tarasy.

Być może niedługo zmienią się także tereny na tyłach stacji Wrocław Świebodzki. Urzędnicy opracowali projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu pomiędzy ul. Góralską, Robotniczą i torami kolejowymi. Do 22 marca można składać swoje uwagi.

Według wizji miejskich urbanistów, na tyłach Dworca Świebodzkiego będą mogły powstać mieszkania, biura, czy park ciągnący się od fosy do ul. Klecińskiej. To jednak tylko miejscowy plan. W dalszym ciągu prawie połowa - 30 z 70 hektarów terenu pomiędzy pl. Orląt Lwowskich, ul. Robotniczą, Tęczową i Góralską - należy do Polskich Kolei Państwowych.

Na nowym osiedlu, według urzędniczej wizji, ma nie zabraknąć zieleni. W tej chwili jest jej tam aż nadto, ale w większości to chaszcze i samosiejki. Jedyny teren zielony, to niewielki park na tyłach LO XVII przy skrzyżowaniu ul. Tęczowej i Szpitalnej. Ma on być zaczątkiem większego parku, który ciągnąłby się w kierunku pl. Strzegomskiego i łączyłby Promenadę Staromiejską i Fosę z ogródkami działkowymi przy ul. Manganowej i Klecińskiej.

Komunikację z sąsiednimi osiedlami zapewnią nowe drogi. Sztandarową miejską inwestycją ma być ul. Noworobotnicza, która będzie prowadziła od pl. Orląt Lwowskich wzdłuż drogi za Domarem (między ul. Braniborską, a Robotniczą na terenach kolejowych). Z obecnym przebiegiem ul. Robotniczej połączy się w pobliżu skrzyżowania z ul. Smolecką. Ma nią prowadzić także trasa tramwaju na Nowy Dwór. W planach miasta jest także Aleja Śródmieścia Południowego, która połączy ul. Grabiszyńską na wysokości Szpitalnej z pl. Strzegomskim.

Na tyłach stacji Wrocław Świebodzki już teraz coraz śmielej działają deweloperzy. W grudniu spółka Lokum Deweloper za blisko 40 mln zł nabyła prawo użytkowania wieczystego kilka działek przy ul. Góralskiej - w sumie ponad 4 hektary, tym samym powiększając swój bank ziemi w tym miejscu do prawie 10 hektarów.

Na przełomie grudnia i stycznia deweloper ruszył z rozbiórką budynków przy ul. Góralskiej i Robotniczej. Z ziemią zrównane zostały m.in. magazyny budowlane.

Co ważne, miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, którego projekt jest już gotowy, nie dotyczy terenów, które w przyszłości będą mogły zostać wykorzystane przez kolejarzy, a na których obecnie co niedzielę rozkłada się targowisko. Choć na razie do tego daleka droga, na Dworzec Świebodzki mogłyby wjeżdżać składy pasażerskie z Wałbrzycha, Jeleniej Góry, Legnicy, Głogowa i Zielonej Góry. Ostatni planowy pociąg pojawił się tam już ponad ćwierć wieku temu.