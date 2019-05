Wrocław. Zobacz 600 motyli w zoo. Motylarnia otwarta po remoncie

W zoo żyje obecnie około 20 gatunków tych owadów. Pochodzą one z różnych kontynentów. Część z nich to rodowici mieszkańcy Azji czy Ameryki Południowej. W motylarni zobaczyć można różne pazie, ale też na przykład sporych rozmiarów okaz, kaligo sowi, który swoim umaszczeniem upodabnia się do sowy właśnie. Kropki w kształcie oczu po obu stronach skrzydeł mają odstraszać drapieżniki.

- Każda gąsienica to bardzo żarłoczne zwierzę. Potrafi niejedną roślinę ogołocić z liści i nawet doprowadzić do jej uschnięcia. Dodatkowo, większość gatunków jest przystosowana tylko do wybranego pożywienia, więc zjadanie innych liści w naszej motylarni mogłoby być dla nich niebezpieczne. Czasami zdarza się, zostawiamy pojedyncze jajeczka, aby móc zaobserwować i pokazać zwiedzającym cały proces rozwoju motyla - mówi.

- Poczwarki przylatują do nas samolotem z Anglii. Po rozpakowaniu podpinane są na specjalnych patyczkach w inkubatorze, gdzie panują odpowiednie warunki do ich rozwoju. Pierwsze dorosłe osobniki wychodzą z kokonów nawet następnego dnia, ale największy bum jest po około tygodniu. Wtedy w ciągu jednego dnia wykluwa się około 30-40 motyli. Musimy często do nich zaglądać i je wypuszczać, żeby nie postrącały innych poczwarek - opowiada Karol Bubel, opiekun motyli.

Jak się zachować w motylarni?

Pracownicy podkreślają, że po pierwsze motyli nie trzeba się bać. Jeśli człowiek jest kolorowo ubrany, często zdarza się, że jakiś osobnik usiądzie komuś na plecach, bądź głowie. Nie należy go wówczas strącać ani łapać, bo można uszkodzić jego delikatne skrzydła. Trzeba także uważać pod nogi, bo motyle siadają nieraz na podłodze i można łatwo je rozdeptać. Całe pomieszczenie jest monitorowane, ponieważ niestety zdarzają się sytuacje, że ktoś celowo próbuje jakiegoś motyla zabić. Nie są to częste sytuacje, ale jeśli mają miejsce, pracownicy reagują szybko. Bywa też, że zwiedzający wynoszą motyle przyczepione do bluzy czy czapki. Warto przed wyjściem z motylarni obejrzeć się dokładnie i sprawdzić, czy nie mamy na sobie jakiegoś pasażera na gapę. Przy wejściach są zamontowane zabezpieczenia, ale nie zawsze powstrzymują one chętne do podróży motyle. Marek Pastuszek uspokaja jednak, że nie jest to dla nich żadne zagrożenie, ponieważ latają one po terenie terrarium, skąd są później przenoszone z powrotem do motylarni.

Tropiki we Wrocławiu

Aby motyle mogły się dobrze rozwijać, w pomieszczeniu, gdzie żyją muszą panować specyficzne warunki. Jest tutaj zwykle około 30 stopni oraz bardzo wysoka wilgotność.

- Motyl, który wyjdzie już z poczwarki i zostanie wypuszczony, ma u nas pełne wakacje. Śmiejemy się, że czas spędzają one głównie na wygrzewaniu się i popijaniu drinków z palemką. Te owady bardzo lubią sfermentowane owoce, a właściwie znajdujący się w nich cukier. Każdy nasz okaz, kiedy obudzi się rano, najpierw rozkłada skrzydełka i wygrzewa się. Motyle są zmiennocieplne, muszą więc nabrać temperatury. Później dany osobnik pożywia się słodkimi owocami, trochę polata, poszuka partnera, znów coś zje. I tak przez cały dzień - śmieje się Karol Bubel.