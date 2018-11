Wrocław. Zbudowali scenę na placu Wolności. Co się tam będzie działo?

Konstrukcja ma związek z Dniem Podchorążego, który obchodzony jest 29 listopada. Na pl. Wolności, już dzisiaj (28 listopada) od godz. 15, Akademia Wojsk Lądowych świętować będzie dzień podchorążego. Uroczystości będą wiązały się m.in. z podniesieniem flagi państwowej na maszt, pożegnaniem i wręczeniem sztandaru, symbolicznym przekazaniem władzy podchorążym, inscenizacją Nocy Listopadowej, pokazem multimedialnym oraz defiladą pododdziałów.

Oprócz przedstawicieli wojska, w uroczystości udział wezmą: Matka chrzestna sztandaru Zofia Pilecka-Optułowicz – córka rotmistrza Witolda Pileckiego, Sekretarz stanu w MON Tomasz Zdzikot, Wojewoda dolnośląski Paweł Hreniak, Prezydent Wrocławia Jacek Sutryk, którzy dokonają uroczystego wbicia gwoździ w drzewiec sztandaru. Dzisiejsza uroczystość z okazji Dnia Podchorążego będzie szczególna, ponieważ Prezydent Polski Andrzej Duda nadał sztandar Akademii Wojsk Lądowych im. gen. Tadeusza Kościuszki. Akademia Wojsk Lądowych, nazywana często akademią liderów, to uczelnia, która blisko współpracuje, z akademią wojskową w West Point i innymi uczelniami w Stanach Zjednoczonych. W tym roku współpraca rozpoczęła się także z Azją.

Święto Podchorążego jest połączone z kolejną, już 188. rocznicą wybuchu Powstania Listopadowego. Co oznacza tytuł podchorążego Akademii Wojsk Lądowych?

- To zaszczyt, ale także obowiązek. Zobowiązuje on do ciągłego samodoskonalenia po to, aby efektywnie osiągać cele związane z bezpieczeństwem naszej Ojczyzny i naszych sojuszników. Podchorąży, to nie tylko student, ale także i żołnierz, który oprócz ślubowania składa przysięgę wojskową, a ona obliguje go do określonej postawy. Ta postawa, zbudowana na jasno zdefiniowanym systemie wartości oraz rozwoju intelektualnym, powinna być wzorem dla młodzieży i ogółu naszego społeczeństwa - tłumaczy mjr Marcin Jasnowski, oficer/rzecznik prasowy z Wydziału Współpracy Międzynarodowej i Komunikacji Społecznej.