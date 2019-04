Wrocław. Zbliża się najgorętszy weekend sezonu: Sauna Festival w Aquaparku

IX. już edycja Sauna Fesivalu będzie nawiązywała do natury.

- Chcemy podkreślić prozdrowotny aspekt saunowania i jego dobroczynny wpływ na organizm, dzięki wykorzystaniu naturalnych procesów zachodzących w przyrodzie i naszych organizmach. Tak jak wiosna budzi do życia przyrodę, tak my chcemy obdarować uczestników naszych ceremonii witalnością i poddać ich ciała oczyszczającym rytuałom – zapowiada Kacper Danisiewicz, saunamistrz z Aquapark Wrocław, laureat Mistrzostw Polski w stylu klasycznym, organizowanych przez Polskie Towarzystwo Saunowe, który obronił zeszłoroczny tytuł. – Podczas naszych sensów królować będą witki brzozowe, oczyszczające naturalne napary, np. z chmielu czy ziół. W trakcie licznych ceremonii zapachowych nie zabraknie również całego spektrum ożywczych zapachów i aromatów, skomponowanych specjalnie na tę okazję.

Najgorętszy weekend sezonu

A wszystko to odbywać się będzie pod okiem najbardziej doświadczonych saunamistrzów. Warto podkreślić, że wszyscy pracujący na co dzień we wrocławskim Aquaparku specjaliści w tej dziedzinie, otrzymali w tym roku certyfikaty Polskiego Towarzystwa Saunowego, a podczas ogólnopolskich zawodów zdobyli tytuły plasujące ich wśród najlepszych w tej dziedzinie fachowców w Polsce.

Podczas najgorętszego w tym sezonie weekendu saunamistrzowie przeprowadzą w sumie 50 ceremonii zapachowych.

- Ceremonie zapachowe są prowadzone w klasycznych saunach fińskich, w których dodatkowo potęgujemy efekt gorąca poprzez polewanie rozgrzanych kamieni wodą – tłumaczy Patrycja Mierzejewska, organizatorka Sauna Festiwalu, kierownik Saunarium&Fitness we wrocławskim Aquaparku. - Saunamistrzowie przygotowują skomponowane przez siebie mieszanki wody z dodatkiem różnych olejków eterycznych i w trakcie sensu widowiskowo rozprowadzają takie aromatyzowane powietrze po wnętrzu sauny.

Wyprawa w głąb Karpat i na daleką Syberię

W kwietniowy weekend swoje umiejętności zaprezentują także trzej inni saunamistrzowie z najlepszych polskich ośrodków: Marek Olszewski, Łukasz Gapiński oraz Wojciech Draga. Wszystko po to, by uczestnicy IX. już festiwalu mogli zapoznać się z najnowszymi trendami w saunowaniu i doświadczyć ceremonii pod okiem najwybitniejszych fachowców.

Marek Olszewski planuje zabrać saunowiczów w daleką podróż w dzikie Karpaty, gdzie podczas seansów królować będzie melisa, mięta, lawenda i rozmaryn.

- Lawenda jest bardzo ciekawą rośliną. Pozwala się zrelaksować, odprężyć, obniża ciśnienie krwi, a jednocześnie gdy potrzeba dużego wysiłku psychicznego, jej wdychanie silnie pobudza mózg do pracy. Posiada też działanie antyseptyczne i gojące rany – wymienia Olszewski.

Podobnych podróży przez ten weekend odbędziemy jeszcze kilka. Nie ruszając się z Aquaparku zawitamy na przykład do starego klasztoru, w którym mnisi szykują swoje sekretne mikstury i do dalekiej Rosji, znanej ze swojej banii. Rosyjskim seansom towarzyszyć będzie oryginalna oprawa muzyczna oraz kompozycje olejków z samej Syberii.

Podczas festiwalu nie zabraknie saunamistrzów, którzy na co dzień prowadzą ceremonie we wrocławskim Aquaparku. Swoje umiejętności zaprezentuje nasz laureat mistrzostw Polski w stylu klasycznym – Kacper Danisiewicz, który każdy seans zamienia w prawdziwy spektakl. Spotkacie też Michała Blejder, który znany jest z niezwykłej precyzji i nienagannej techniki machania. Nasi goście będą mieli okazję zrelaksować się u Jakuba Jakonisa, przed którym aromaterapia nie ma żadnych tajemnic oraz u naszej jedynej saunamistrzyni – Olgi Stawickiej, która do swoich ceremonii wplata elementy taneczne. Fanów mocnych brzmień i gorących podmuchów zapraszamy na ceremonie do Mateusza Niewiadomskiego i Ruslana Honta. Oczywiście nie zabraknie też ceremonii u Bohdana Lysenko znanego z niespożytej energii i największego showmana w naszej ekipie - Vasyla Hrebinnykowa, u którego zawsze możecie liczyć na naprawdę wysoką temperaturę i ziołowe aromaty.

ABC saunowania

Tym, którzy jeszcze nie korzystali z saun podpowiadamy, że na seans trzeba ze sobą zabrać ręcznik – podczas saunowania całe nasze ciało powinno się na nim znajdować. Przed wejściem do silnie ogrzewanego pomieszczenia należy wziąć szybki prysznic. Po upływie kilku minut, gdy nasz organizm podpowie, że mamy już dość wysokiej temperatury, wychodzimy z sauny, aby wziąć orzeźwiający prysznic. Przez chwilę dajemy organizmowi ochłonąć. Czas odpoczynku powinien być nie krótszy, niż ten spędzony w saunie. Następnie taki cykl kilkukrotnie powtarzamy.

Efekty są odczuwalne od razu. Czujemy się zrelaksowani, odprężeni, a dobroczynne działanie seansów pozostaje z nami na kolejne dni, a nawet tygodnie. Serdecznie zapraszamy!

Na wydarzenie nie obowiązują dodatkowe bilety wstępu. Wejścia według regularnego cennika. Bilety do Saunarium można kupić już dziś w Sklepie Online oraz w kasach Aquaparku Wrocław. W dniu imprezy, przy wejściu do Saunarium wydawane będą opaski w różnych kolorach, które będą stanowiły wejściówkę na ceremonie aromatyczne. Pierwszeństwo mają osoby posiadające opaskę w kolorze, w jakim oznaczona jest dana ceremonia. W przypadku wolnych miejsc w saunie, gość może wziąć udział w ceremonii oznaczonej innym kolorem niż kolor jego opaski. Opaski stanowiące wejściówkę na ceremonie zapachowe, będą wydawane tylko osobom, które zakupiły bilet lub karnet całodzienny (w tym także karnet VIP). Osoby z karnetami oraz biletami 2h, 3h otrzymają opaski neutralne.

Uwaga!

W trakcie festiwalu Saunarium otwarte jest w godzinach 09:00 – 23:00. Jednak w tych dniach nie będzie przejścia pomiędzy strefami Fitness a basenami rekreacyjnymi.

Więcej informacji: https://aquapark.wroc.pl/