Wrocław. Zabiegi są odwoływane, bo protestują pielęgniarki. Przeczytaj!

- Wszystko zaczęło się w ubiegłym tygodniu i to nie jest żaden strajk, panie są po prostu przemęczone nadgodzinami i nadmiarem obowiązków, część z nich korzysta ze zwolnień lekarskich – wyjaśnia nam Bożena Mielczyk położna ze szpitala przy Weigla. Przyznaje jednak, że nagłe pójście około 20 pielęgniarek ze szpitalnego bloku operacyjnego na L4, zbiegło się z zawieszeniem dodatków motywacyjnych wypłacanych pielęgniarkom do pensji. - Zależnie od bloku operacyjnego, wstrzymane dodatki wahają się od 10 do nawet 400 złotych. Przyznawane są za szczególne trudne warunki pracy – wyjaśnia Mielczyk i jak dodaje - pracownice nie zostały wcześniej poinformowane przez kierujących szpitalem o tej decyzji. Jak ognia unika słów strajk czy protest, ale jednocześnie przyznaje, że pielęgniarki negocjują z dyrekcją szpitala przywrócenie wstrzymanych dodatków.

- Miałem zaplanowany przed miesiącami zabieg i nagle zadzwonili ze szpitala, że muszą go odwołać, nie usłyszałem żadnego wyjaśniania czy wskazania nowego terminu – poskarżył się jeden z naszych Czytelników. To przez pielęgniarki, które idąc na zwolnienie lekarskie , upomniały się o pieniądze.

Szpital uspokaja, że pilne operacje wykonywane są bez zwłoki

Protest, choć nikt go tak nie chce nazwać, trwa już blisko tydzień. - Nadal około 30 procent pielęgniarek z bloku operacyjnego korzysta ze zwolnień lekarskich, co oznacza, że kilka z 11 sal operacyjnych jest wyłączonych – informuje nas rzeczniczka szpitala Marzena Kasperska.

Jak wyjaśnia dalej: Jeśli chodzi o pacjentów nie wypadają z kolejki, a jedynie terminy części zabiegów są przesuwane. Każdy oddział będzie indywidualnie ustalał nowe daty i, oczywiście, informował chorych. Dotyczy to wyłącznie zabiegów planowych, ponieważ szpital pełni wiele ostrych dyżurów, normalnie pracuje SOR, więc operacje pilne, ratujące życie wykonywane są bez zwłoki. Trwają prace nad nowym systemem dodatków motywacyjnych i rozmowy z paniami pielęgniarkami. Planowane jest między innymi włączenie części z nich do podstawy wynagrodzenia, co będzie skutkować wyższą gratyfikacją pochodnych pensji, np. dyżurów. Proszę pamiętać, że dodatki motywacyjne wypłacane są niezależnie od pensji zasadniczej.