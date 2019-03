Wrocław. Za chwilę zaczynają się zapisy do szkół i przedszkoli. Jak się przygotować?

Wypełniony przez internet formularz należy wydrukować i zanieść do placówki, którą się wybrało.

W zgłoszeniu do przedszkola i szkoły podstawowej można zadeklarować 3 miejsca, przy czym pierwsze jest tzw. placówką pierwszego wyboru. Nie musi być ona szkołą obwodową, czyli tą, która jest najbliżej miejsca zamieszkania. Jeśli dziecko dostanie się do innej szkoły niż obwodowa, rodzic musi jak najszybciej poinformować o tym szkołę obwodową.

- Dziecko można będzie zgłosić do trzech szkół podstawowych lub przedszkoli podczas procesu rekrutacji. Jeśli dziecko nie zostałoby przyjęte do szkoły spoza swojego obwodu, wtedy musi być przyjęte do placówki, która jest w jego obwodzie. Rodzice, zarówno w przypadku rekrutacji do przedszkoli i szkół podstawowych, mogą się odwoływać od odmowy przyjęcia dziecka do danej placówki - mówi Jarosław Wojna, dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 20 we Wrocławiu.

Podajemy listę przedszkoli i szkół podstawowych, do których rodzice najchętniej zapisywali swoje dzieci w ostatnich latach:

PRZEDSZKOLA

* Przedszkole nr 15, ul. Wolska 9;

* Bajkolandia. Przedszkole, ul. Łączna 1/5;

* Przedszkole „Pod Wierzbami”, ul. Stabłowicka 95;

* Przedszkole nr 62, ul. Stabłowicka 97;

* Przedszkole publiczne „Pod Poziomką”, ul. Brodzka 143;

* Przedszkole nr 82, ul. Bonczyka 52;

* Przedszkole 149, ul. Obornicka 21.

SZKOŁY PODSTAWOWE

* Szkoła Podstawowa nr 17, ul. Wieczysta 105;

* Szkoła Podstawowa nr 20, ul. Kamieńskiego 24;

* Szkoła Podstawowa nr 22, ul. Karpnicka 2;

* Szkoła Podstawowa nr 24, ul. Częstochowska 42;

* Szkoła Podstawowa nr 26, ul. Suwalska 5;

* Szkoła Podstawowa nr 34, ul. Gałczyńskiego 8;

* Szkoła Podstawowa nr 40, ul. Sołtysowicka 34;

* Szkoła Podstawowa nr 47, ul. Januszowicka 35/37.