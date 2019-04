Wrocław. Z Odry wyłowiono ciało mężczyzny. Czy to zaginiony Dariusz Góral? (ZOBACZ ZDJĘCIA)

AKTUALIZACJA, niedziela - godz. 19.00

Najnowsze informacje od mecenasa Radosza Pawlikowskiego: Oficjalne potwierdzenie tożsamości nastąpi najwcześniej w poniedziałek - 8 kwietnia 2019, po okazaniu i rozpoznaniu ciała przez rodzinę.

AKTUALIZACJA, godz. 18.25

Komenda Miejska Policji we Wrocławiu najprawdopodobniej nie poda dzisiaj oficjalnej informacji o tożsamości osoby znalezionej w Odrze. Z najnowszych informacji od policjantów wynika, że ciało zostało już zabrane na sekcję zwłok do Zakładu Medycyny Sądowej. Sekcja ma na celu wyjaśnienie okoliczności śmierci.

AKTUALIZACJA, godz. 18.10

Mecenas Radosz Pawlikowski, pełnomocnik żony Dariusza Górala na razie wstępnie potwierdził, że mężczyzna wyłowiony z Odry to Dariusz Góral.

AKTUALIZACJA, godz. 16.50

W grupie otwartej na portalu Facebook pojawiły się już wpisy osób, jednoznacznie stwierdzających, że w niedzielę około 14 z Odry wyłowiono zwłoki Dariusza Górala. Członkowie grupy FB "Wrocław - zaginął Dariusz Góral" składają już kondolencje rodzinie. Chwilę przed godz. 17 rozmawialiśmy z Radoszem Pawlikowskim, pełnomocnikiem żony zaginionego mężczyzny. Powiedział nam, że on też nie ma jeszcze oficjalnego potwierdzenia tej informacji.

AKTUALIZACJA, godz. 15.50

Na miejscu pracują już policyjni technicy i prokurator. Trwa oczekiwanie na koronera. Ma także przyjechać specjalna grupa dochodzeniowo-śledcza. Policjanci nie podają w tym momencie więcej informacji. - Niezależnie od tego czy znaleziony topielec to poszukiwany Dariusz Góral czy też zupełnie inna osoba, w pierwszej kolejności zostanie o tym poinformowana rodzina - słyszymy od starszego sierżanta Dariusza Rajskiego z Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu.

Policjanci z komendy miejskiej potwierdzają, że to zwłoki mężczyzny, jednak na razie jest za wcześnie, by mówić o wieku czy tożsamości. W takie sytuacji powstają domysły czy to nie zaginiony kilkanaście dni temu Dariusz Góral, którego poszukiwania trwały dotychczas w fosie miejskiej. Na razie nie mamy żadnych informacji, które by to potwierdzały.

Teren Bulwaru Dunikowskiego odgrodzono taśmą, nie można tamtędy przejść.