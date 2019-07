Wrocław. Z mostu Tumskiego znikną kłódki zakochanych. Jak je odzyskać?

- Ten tydzień to najlepszy moment na zdjęcie swojej kłódki z mostu Tumskiego - radzą pracownicy Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta. Przeprawa będzie remontowana, a teren został już przekazany wykonawcy. Most zostanie zamknięty pod koniec tego tygodnia.

Urzędnicy ZDiUM radzą osobą, które chcą odzyskać kłódkę przed remontem, co zabrać ze sobą "na akcję":

* kluczyk,

* piłkę, skupiamy się, do metalu (niezależnie od faktu posiadania lub nie kluczyka - piłka może się przydać do odcięcia kłódek, które narosły na naszej),

* rękawice ochronne (kłódka raczej nie jest już w takim stanie jak w chwili wieszania),

* ukochaną osobę (pomoże w ustaleniu lokalizacji i wyglądu kłódki).

Ci, którzy sami nie są w stanie zdemontować kłódki, bo... kluczyk wyrzucili, a piły do metalu nie mają, będą mogli spróbować szczęścia i poszukać kłódki już po demontażu z mostu. - Kłódki przez rok będzie można odebrać z naszej siedziby na ul. Długiej - informują urzędnicy. - Zalecamy jednak odebranie kłódki bezpośrednio z mostu. Nie dlatego, że w rejonie ZDiUM-u toczą się poważne prace inwestycyjne, lecz dlatego, że próba odszukania kłódki w ZDiUM-ie może oznaczać konieczność przerzucenia paru ton innych kłódek, zardzewiałych i pospinanych w długie grona - dodają.