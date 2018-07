(© Materiały prasowe )

Cafe Równik przy ulicy Jedności Narodowej 47 to kawiarnia tworzona przez świadomych ludzi - teraz, by utrzymać to miejsce, potrzebują wsparcia. Farmaceutka z pobliskiej apteki postanowiła zorganizować koncert, dochód z biletów wesprze działalność kawiarni.

Na koncercie wystąpi Alicja Janosz, która zagra i zaśpiewa solo. Koncert odbędzie się 1 sierpnia o godz. 16.00. Za bilet wstępu wystarczy dać dowolną kwotę, bo nie ma tradycyjnych biletów, a po prostu cegiełki.



Alicja Janosz wykona swoje najbardziej znane utwory. Teraz wokalistka pracuje nad nową płytą.

