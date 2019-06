Wrocław. Wyścigi studentów na Odra River Cup 2019. Zobacz zdjęcia

Uniwersyteckie ósemki wioślarskie - 10 męskich i 5 żeńskich - przyjechały do Wrocławia z Francji, Niemiec, Czech, a także z dwóch uczelni w Krakowie - Uniwersytetu Jagiellońskiego i Akademii Górniczo-Hutniczej. Główna rywalizacja toczyła się jednak między osadami z Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Politechniki Wrocławskiej. - Niestety nie dotarli studenci z Amsterdamu, bo dwóch się rozchorowało - żałuje współorganizator zawodów Paweł Rańda, wrocławski wioślarz, wicemistrz olimpijski, medalista mistrzostw świata i Europy.

Wioślarze rywalizują zawsze na dystansie 800 metrów

Startowali przy kładce Zwierzynieckiej i ścigali się prawie do mostu Grunwaldzkiego. Zmagania śledziły tysiące wrocławian, którzy przyszli na piknik i plażę na Wybrzeżu Wyspiańskiego. Osady rywalizowały o Puchar Prezydenta Wrocławia i Puchar Marszałka Województwa Dolnośląskiego. Wieczorem rozstrzygnięto pojedynek o Puchar Rektora Politechniki Wrocławskiej, w którym ścigały się osady dwóch największych uczelni Dolnego Śląska - Politechniki i Uniwersytetu. Górą była ekipa tej pierwszej uczelni. Ostatecznie Puchar Odra River Cup 2019 i złoto dla męskiej drużyny przypadło studentom z Politechniki Wrocławskiej. Ósemka Wrocławianek zdobyła w tym roku brąz.

Paweł Rańda przyznaje, że Odra River Cup wzorowana jest na Oxford and Cambridge Boat Race – corocznych zawodach wioślarskich, rozgrywanych od pona d 160 lat pomiędzy osadami Oxford University Boat Club i Cambridge University Boat Club. - Nie chodzi jednak tylko o rywalizację sportową, choć ta jest bardzo istotna, ale też o to, co dzieje się wokół niej, czyli wielki piknik nad Odrą. Właśnie dzięki temu nasza rzeka żyje – podkreśla współorganizator imprezy.